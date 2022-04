La Secretaría de Salud del Quindío cerró temporalmente los servicios en el hospital San Vicente de Paúl, de Salento, debido a los problemas sanitarios y la falta de personal que se venían registrando desde hace varias semanas.

Según la secretaria de Salud, Yenny Trujillo Alzate, su dependencia recibió múltiples quejas ciudadanas por lo que se ordenó la visita de un grupo de inspección, vigilancia y control que determinó el cierre temporal.

"Encontramos inconsistencias y nos toca actuar porque no podemos permitir que se ponga en riesgo la vida y la salud de alguien. Se cerró por situaciones sanitarias y falta de personal, insumos y medicamentos", dijo la funcionaria.



Según las denuncias, desde noviembre pasado se tienen almacenados desechos hospitalarios en una bodega pues no se renovó el contrato con el operador de este servicio. Hace más de un año se dañó la lavadora y una de las aseadoras realiza las labores de desinfección de sábanas en su propia casa. No cuentan con insumos básicos como jabón y alcohol y actualmente no hay gerente.



La líder ciudadana de Salento, Gloria Helena Ospina, denunció que la crisis en este hospital viene desde hace años, pero empeoró en las últimas semanas. "Siempre ha venido con falencias, pero ahora no hay ni sábanas. Yo recogí plata con unos amigos y una señora nos colaboró haciendo las sábanas, no hay cobijas, no hay fundas, ni guantes, nada".



El concejal de Salento, Jaime Arias, advirtió que "no hay respuestas por parte de la administración municipal, no hay voluntades administrativas para atender este problema que viene desde hace mucho. Supimos que desde hace 5 meses acumulan residuos hospitalarios y eso genera una situación de salubridad pública".



La Secretaría de Salud Departamental activó la red de prestación de servicios de salud en los municipios vecinos y reveló que esta medida tiene como objetivo mejorar las condiciones de prestación de servicio en el hospital y no privatizar la entidad como se ha especulado entre la comunidad.

