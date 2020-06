Cierran indefinidamente el mercado de Sincelejo por casos de covid-19

El anuncio de cierre indefinido del mercado público de Sincelejo, por parte de la administración municipal, se generó cuando se estableció que 123 de las pruebas procesadas (de las 210 muestras tomadas en el sector), 85 dieron positivas para coronavirus.

La medida que inicialmente había sido preventiva y se logró cierre inicial de tres días, ahora es permanente hecho que no ha caído bien entre los asiduos compradores del centro de abastos, ni entre los revendedores de productos o carretilleros, quienes a diario se abastecen de los camiones y mayoristas, para luego subsistir con la venta callejera por los distintos barrios de la capital sucreña.



Sin embargo, el cierre del Mercado El Papayo, ha generado una nueva problemática y es que las ventas móviles que suelen apostarse en las afueras de la plaza. Algunos minoristas, se desplazaron a los barrios España, Avenida La Paz y Zumbado, que se encuentran ubicados alrededor del centro de abastos.



Moradores de estos sectores elevaron su voz de protesta en los medios radiales locales, pidiendo intervención por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta que la afluencia de público alrededor de las ventas es masiva y genera aglomeraciones. A lo anterior a ello sumado que los camiones, al parecer, también están descargando sus productos sobre la vía para abastecer a las ventas ambulantes.



“Respetamos el derecho que ellos tienen de ganarse la vida. Pero lo que no está bien es que estemos expuestos todos los habitantes del sector, porque sabemos y para nadie es un secreto que el mercado es un foco de presencia de covid 19, ya que más de las mitad de las pruebas que les tomaron a los que trabajan allí dio positivo. La medida de cierre ahora nos creó un problema a nosotros, porque el mercado se trasladó a los barrios. Esto es un peligro para los moradores de estos sectores”, dijo María Pérez habitante del Zumbado.



Por su parte los vendedores aseguran que no tienen otra manera de ganarse el sustento diario y que ante el cierre del mercado tomaron la decisión de reubicarse, aunque reconocen que las ventas han bajado.



“Que nos dejen ganarnos la vida, porque si no de qué vivimos.Esto está muy malo y es poco lo que logramos vender con el tema del coronavirus”, expresó con indignación un minorista, que decidió sacar al andén la verdura, el queso y el suero que suele comercializar en el centro de abastos.



Por su parte la administración municipal dio a conocer que la reapertura del centro de abastos depende de los mismos comerciantes, quienes son los que los deben organizar los protocolos de bioseguridad, previamente aprobados por Secretaría de Salud, para así evitar el contagio y la propagación del virus entre los clientes que a diario se surten de la plaza más grande del departamento, la cual también recibe público proveniente de municipios cercanos de los departamentos de Bolívar y Córdoba.



LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo