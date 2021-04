Cierran hotel en Isla del Rosario donde preparaban fiesta clandestina

La denuncia temprana a la Secretaría del Interior de Cartagena fue clave para la reacción de las autoridades para impedir la realización de un evento clandestino y prohibido que estaba montando en un hotel en las Islas del Rosario.



"Gracias a la información que recibimos por parte de la ciudadanía se logró realizar un plan operativo de suspensión de esta actividad, que no contaba con ninguna documentación para la misma", indicó David Múnera Cavadía, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

El funcionario señaló que también se logró una suspensión temporal de la actividad económica al hotel Isla del Pirata, donde se realizaría el evento, por no contar con los documentos al día, que permitieran ejercer la actividad comercial.



(Lea: Estas fueron las sanciones por fiesta con Natalia París en Cartagena)



"Desde que se recibió la denuncia se coordinó con la Policía Nacional y la Armada Nacional el operativo, del que también hizo parte la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. En la mañana salió la comisión rumbo a Islas del Rosario y pasadas las 11 de la mañana, cuando se realizaba el montaje de los equipos, se procedió a suspender la actividad", indicó Múnera.

Las autoridades llegaron justo cuando estaban haciendo el montaje del equipo de sonido. Foto: Alcaldía de Cartagena

Resaltó que, para este evento, cada asistente debía adquirir una boleta, cuyo valor era de 200.000 pesos.



"Quiero ser reiterativo. No vamos a permitir que estas fiestas clandestinas se sigan realizando en Cartagena, sus corregimientos y zona insular. Debemos cuidarnos e impedir que aumenten el contagio y letalidad del virus Covid- 19 en la ciudad", indicó el Secretario.

Más cierres

De otra parte, desde la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana se informó que otros tres establecimientos fueron sancionados con suspensión temporal de actividad, 25 personas sancionadas por no usar tapabocas, 2 por conducir bajo efectos del alcohol, y tres extranjeros conducidos a Migración Colombia, para verificación de identidad.



Los operativos se realizaron entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en el Centro Histórico y en el corregimiento de La Boquilla.

Los establecimientos cobijados con la medida fueron Alquímico, La Jugada y Delirium, todos en el Centro Histórico.

En Cartagena la denuncia de la comunidad ayudó a la rápida reacción de las autoridades para apagar fiestas. pic.twitter.com/omuBhq3qhf — leonardo herrera (@leoher69) April 4, 2021

En estos sitios se violó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, al no tener el distanciamiento establecido por el Ministerio de Salud y varios de los clientes no tenían tapabocas, entre otras disposiciones.



Mientras que en el corregimiento de La Boquilla, en el establecimiento Morros 47, la Policía impuso 25 comparendos a personas que no cumplían con las medidas de bioseguridad, al no usar tapabocas y no cumplir con el distanciamiento establecido.



El Secretario del Interior expresó que estos controles hacen parte del plan macro de seguridad que se diseñó para la temporada de Semana Santa, en Cartagena, e invitó a los cartageneros que tengan información sobre eventos clandestinos, denunciar enviando la información al WhatsApp 302121495, de la Alcaldía.

REDACCIÓN CARIBE

