La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- retiró el peaje La Caimanera, ubicado entre Coveñas y Tolú, en el Golfo de Morrosquillo en Sucre.



Con ello, el Gobierno Nacional busca reactivar la economía a través del turismo.



Así lo anunció Diego Morales, vicepresidente de planeación de la ANI, en una audiencia que se hizo en el parque central de Tolú, con presencia de las comunidades que por años protestaron por la ubicación de peaje entre dos municipios hermanos.



(Además, Luis Quiñones: el joven que sufrió bullying y se dedicó al boxeo para defenderse)



“Vamos a retirar el peaje del corredor turístico”, dijo el director de la ANI y de inmediato los habitantes de la región saltaron de alegría.

Se busca mejorar la economía de la región

De igual manera los habitantes de Tolú tenían que pagar para pasar a Coveñas, a pocos pasos y de igual manera lo hacían los habitantes de Coveñas, lo que fue deteriorando la economía FACEBOOK

TWITTER

Ahí también estuvieron presentes la dirigencia de Sucre, con la Cámara de Comercio, la administración municipal y departamental, entes que apoyaron decididamente la lucha por retirar el peaje de la zona.



Cuando se instaló este peaje se anunció que sería por pocos meses, con el objetivo de tener los recursos para terminar la deteriorada vía de esta zona turística, sin embargo se extendió por más de seis años.



“La economía de la región se deterioró, muchos de los negocios cerraron, hoteles, cabañas, restaurantes se fueron de Tolú, porque el turismo dejó de visitar a los dos municipios”, contó Ismael Contreras, habitante de la región.



De la misma manera Henry Valencia, representan de la Confederación Turística de Colombia -Confetur- explicó que el turista que llegaba desde Antioquia y Córdoba se quedaba en Coveñas y quienes llegaban desde ciudades de la Costa Caribe permanecían en Tolú.



(Vale la pena leer: Con revólver asaltaron al hijo de exmánager de Diomedes Díaz)



“De igual manera los habitantes de Tolú tenían que pagar para pasar a Coveñas, a pocos pasos y de igual manera lo hacían los habitantes de Coveñas, lo que fue deteriorando la economía”, señaló.



Indicó que se acabó el comercio en todas sus manifestaciones y sin embargo la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- insistía en la permanencia del peaje.



“Fue entonces cuando el gobernador de Sucre Héctor Espinosa logró que las tarifas se bajaran desde los viernes a las 12 del mediodía, hasta el domingo a las 12 de la media noche, o hasta el lunes cuando era festivo”, contó.

Facebook Twitter Linkedin

Peaje La Caimanera Foto: ANI

Se rebosó la copa

A lo mejor sea trasladado, no sabemos dónde, pero el turismo de Colombia y del mundo puede llegar con confianza a Tolú y Coveñas que no pagarán un peso en peaje para entrar a nuestros municipios FACEBOOK

TWITTER

La gota que rebosó la copa fue cuando se anunció el traslado del peaje desde el sector de La Caimanera, hasta el corregimiento de Palo Blanco, lo que obligaba a los habitantes de Tolú a pagar para entrar y salir de su municipio.



Se hicieron protestas reiteradas, hasta que la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- hizo el anuncio de retirar el peaje.



(Le puede interesar: Violencia entre adolescentes deja 10 heridos en el último mes en Cartagena)



Dijo el funcionario Diego Morales que por ahora el peaje permanecerá durante cuatro meses operando en el lugar, pero los vehículos de la categoría uno y dos no pagarán un solo peso por llegar al sector turístico de Sucre.



“A lo mejor sea trasladado a otro sitio, no sabemos dónde, pero el turismo de Colombia y del mundo puede llegar con confianza a Tolú y Coveñas que no pagarán un peso en peaje para entrar a nuestros municipios”, dijo el alcalde José Chadid.



Dijo que la lucha la ganaron todos y que ahora se espera la reactivación de la economía a través del turismo.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo