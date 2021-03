Cierran colegio en Sincelejo por muerte de docente por Covid-19

La secretaria de salud de Sincelejo, Trinidad Monsalve, ordenó el cierre de la Institución Educativa Altos del Rosario, donde impartía clases una docente que murió por Covid-19.



La orden le fue entregada a la rectora del colegio, Amparo Cabezas, a través de una carta, donde además le pregunta, cómo esta docente con más de 50 años de edad, fue a la sede educativa.

A pesar de que la educadora trabajaba desde la virtualidad, por dar clases en primaria, fue hasta el colegio a entregar guías y a reunirse con otros profesores, quienes iniciaron clases bajo la modalidad de alternancia.



La funcionaria ordenó hacerle exámenes a todas las personas que tuvieron contacto con la educadora, mientras la institución permanece cerrada.



(También: María Estela Gómez Mullett será sepultada en Corozal, Sucre)



La Institución Altos del Rosario estará en cuarentena, hasta que se obtengan los resultados de las pruebas para covid-19.



Se busca determinar además, si la entidad cumplía con los protocolos de bioseguridad.



Ubaldo Corrales, presidente de la Asociación de Educadores de Sucre -Ades- no está de acuerdo con el regreso a clases, a través de la alternancia educativa, precisamente por los riesgos que corren los maestros, por no tener los protocolos de bioseguridad.



"No estamos en desacuerdo con asistir a clases, eso es lo que nos gusta, pero exigimos que se cumpla con todos los protocolos de bioseguridad", dijo Ubaldo Corrales.



El presidente de la Asociación de Educadores de Sucre, a través de una investigación sustentada con videos, demostró que muchas de la Instituciones Educativas no cuentan con servicio de agua potable, menos con protocolos de bioseguridad.



Dijo Trinidad Monsalve, que de los resultados de las pruebas depende que medidas definitivas se tomarán con relación a la Institución Educativa.

Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

Sincelejo​

Lea más noticias de Colombia

Consultorio jurídico para personas con discapacidad y adultos mayores



Sobreoferta de yuca en municipios del Atlántico Cinco muertos y cinco heridos tras ataque armado en Catatumbo