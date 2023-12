Cierran Caño Cristales debido a la temporada de sequía que amenaza el caudal del río

Una visita técnica por parte de los profesionales de la autoridad ambiental Cormacarena, evidenció que, dada la llegada de la temporada seca, la cual disminuye el caudal del río y tiene una incidencia sobre la planta que produce los cinco colores de Caño Cristales, considerado uno de los atractivos naturales más hermosos del mundo.



Por esa razón determinó, a partir de este viernes, el cierre del atractivo turístico natural para la visita de turistas, como se hace cada año, cuando terminan las lluvias y

comienza la temporada seca para proteger la planta Macarenia Clavigera, que cuando se disminuye el caudal del agua del río queda más expuesta y vulnerable.



Y la vista a turistas a Caño Cristales se abre nuevamente en el segundo semestre del próximo año. En este semestre cerca de 10.000 turistas visitaron el río desde el pasado 16 de junio, cuando las autoridades ambientales autorizaron la apertura.



Caño Cristales Foto: Gobernación del Meta

No obstante, desde Cormacarena informaron que los colombianos y extranjeros pueden seguir visitando otros senderos del parque natural de La Macarena como la Laguna del Silencio y el Raudal Angosturas I, vecinos de Caño Cristales.



Estos atractivos turísticos naturales no son considerados en la misma valoración que se hace de Caño Cristales, porque en esta zona no hay presencia de la planta Macarenia Clavigera, y su equilibrio ecológico no está determinado por el nivel de lluvias que se presentan en la zona.

Nelson Ardila

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO