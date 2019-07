La controversia por el resultado del estudio del Instituto Nacional de Salud (INS) que da cuenta de la presencia del virus de la Hepatitis A en el agua para el consumo de los pereiranos, no cesa.

Ayer, la secretaria de Salud de Risaralda, Olga Lucía Hoyos, afirmó que le cree al estudio del INS. “En este momento, el Instituto Nacional de Salud es el laboratorio que nos da el ‘chulo’, hablémoslo así, que nos da la verificación del agua. Yo le creería al INS porque es el laboratorio de referencia”, aseveró la funcionaria.



Cabe recordar que en marzo pasado la Secretaría de Salud departamental advirtió de la posible presencia de dicho virus en el agua potable que se consume en Dosquebradas y Pereira.



Más recientemente, la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira, Aguas y Aguas, contrató dos estudios (con las universidades Tecnológica de Pereira y del Quindío) que concluyeron que no había Hepatitis A en el agua potable de Pereira.



EL TIEMPO consultó al gerente de Aguas y Aguas,Leandro Jaramillo, acerca de por qué los estudios arrojan resultados diferentes. “Yo no tendría una respuesta para eso. Uno esperaría que dos análisis técnicos dieran los mismos resultados, pero no puedo decir que uno u otro se equivocó”.

​

Sin embargo, Jaramillo reveló que le pidieron al INS un nuevo análisis del agua, unas contramuestras, que se tomarán esta semana.



El gerente negó que se haya ocultado información sobre la presencia del patógeno para defender el buen nombre de la empresa. “Nosotros cumplimos con el decreto 2115, que fija los parámetros para el tratamiento de agua potable. Científicamente queremos saber cuál es entonces el tratamiento, en qué tenemos que ahondar”.