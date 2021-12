Por su trayectoria investigativa de más de 40 años en Francia y por su libro ‘En los albores de la teoría cuántica’, que se originó tras el descubrimiento de un manuscrito inédito del matemático francés Émile Borel, la científica Martha Cecilia Bustamante de la Ossa recibió un premio de la Academia de Ciencias de Francia.



Hace unos 40 años, Bustamante viajó a París para continuar con sus estudios de posgrado. Allí, adelantó un máster en astrofísica y otro en historia y epistemología de la ciencia, además de un doctorado y de un posdoctorado en historia y epistemología de la física contemporánea.



Mientras profundizaba en sus estudios e investigaciones, se encontró un importante documento. Se trataba de un cuaderno que contenía ecuaciones sobre la teoría de la radiación térmica. Eran los apuntes que el matemático Borel tomó durante el primer curso que se habría dictado en Francia sobre la física cuántica.



La física colombiana los encontró hace unos 15 años mientras estudiaba en la biblioteca de un reconocido instituto en París. Por esa época, pasaba días enteros investigando entre libros que son considerados tesoros y que datan de los siglos XVIII y XIX, cuando halló la libreta en un sobre de papel que decía Borel.



“Desde un principio me di cuenta que este elemento pertenecía a este matemático. Cuando hice el descubrimiento, recibí una beca en recompensa por parte del Centro Nacional del Libro y tuve que presentar una idea sobre lo que pensaba hacer con el manuscrito”, relató la científica.



Ahí comenzó la investigación que fue publicada el año pasado. “Desde 2020, una comisión de la Academia me pide información de los trabajos e investigaciones que he publicado, y se dan cuenta de todo lo que se ha trabajado durante años y que el libro es el resultado de todo ese trabajo sobre la física teórica en Francia”, señaló Bustamante.



La científica también recibió una compensación económica.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA