Impactante video: menores exponen sus vidas atravesándosele al tren en Magdalena

En los municipios del norte de Magdalena, la imprudencia y la irresponsabilidad han tomado un peligroso protagonismo en las vías férreas, donde peatones y conductores desafían la muerte al cruzar ante trenes en marcha.



La empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco) ha registrado a través de cámaras de seguridad una alarmante serie de actos realizados mayormente por menores de edad, quienes arriesgan sus vidas desafiando las advertencias y señales de tránsito.

El último incidente, ocurrido en Ciénaga, involucró a seis jóvenes que ignoraron las señales y la advertencia del vigilante, y cruzaron la vía férrea justo frente al paso del tren.



Este acto temerario casi desencadena una tragedia durante la temporada decembrina y la Navidad.



De igual manera, en una acción aún más desafiante, tres de ellos optaron por permanecer sobre la vía, saltando justo antes del paso del tren.

El pronunciamiento de la empresa

Fenoco, en un comunicado de prensa, no solo calificó este comportamiento como un delito, sino también como un acto negligente que puso en peligro la integridad física de los jóvenes.



La entidad dijo que “a pesar de las múltiples campañas de pedagogía y seguridad, estos juegos mortales persisten, especialmente entre menores sin supervisión parental, siendo más frecuentes en la temporada decembrina”.



Ante la gravedad de la situación, tanto la comunidad como Fenoco hacen un llamado urgente a los padres y cuidadores de adolescentes para que presten atención a las actividades peligrosas de sus hijos.



También se solicita la intervención de las autoridades locales y regionales para abordar este problema desde las herramientas institucionales.



Con el incremento del turismo en diciembre y enero, Fenoco reitera a propios y visitantes: no ingresar al corredor férreo, permanecer alerta al paso del tren y comprender que, a diferencia de un vehículo, el tren no puede detenerse de inmediato, requiriendo distancias considerables para frenar en caso de emergencia.

