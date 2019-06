¿Por qué concejales de Bucaramanga no desean ciclorruta en la ciudad?

El trazado de los 17.4 kilómetros de ciclorruta que se pretenden construir en Bucaramanga han generado rechazo en algunos comerciantes y habitantes de los sectores por donde irá, pero también aceptación por aquellos que dicen que las vías no son solo para los carros y motos sino también para otros actores viales que tienen derecho a usarlas.

El pasado lunes 17 de junio se desarrolló un debate de control político en el Concejo de Bucaramanga solicitado por quienes están en contra de la cicloinfraestructura y solo se escucharon estas voces, además de las de la Alcaldía que defendió el proyecto, pero no hubo espacio para quienes están a favor de esta iniciativa.



El concejal Wilson Mora Cadena manifestó que a la fecha la Alcaldía no ha solicitado permisos ni ha informado a las empresas de servicios públicos para intervenir las vías y dijo que los tramos por donde pasará la nueva infraestructura no es compatible con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



También criticó el convenio entre la Alcaldía, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y ONU Hábitat por $900.000 dólares con los que se contrató la elaboración de la ‘Estrategia de la Bicicleta’ y los diseños de los 17,4 kilómetros de ciclorruta, y dijo que esos dineros “se fueron a la basura”. Y advirtió que interpondrá una acción popular, junto con la Personería, para frenar la ejecución del contrato porque “no tiene sustento legal ni jurídico”.

Ciudadanos del sector de Cabecera rechazan las ciclorrutas. Foto: Jaime Moreno

Iván Ramiro Leal Cabeza, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio García Rovira, sostuvo que uno de los principales problemas que tiene el proyecto de la ciclorruta es que no fue socializado ni concertado con la comunidad que se vería afectada con los trazados.



“En un proyecto como este usted debe considerar todas las alternativas, los impactos, y todos los interesados deben estar enterados del tema. Los señores de la alcaldía, que no hicieron la socialización, están visitando predio a predio a los comerciantes, residentes, y les entregan una carta con fecha de mayo de 2019 y creen que eso es socializar y no es así”, dijo Leal.

El líder comunal añadió que lo que se debe hacer, antes de la ciclorruta, es mejorar los andenes y planificar la ciudad para el cambio. “Sí queremos ciclorruta por urbanismo, la calidad de vida, pero preparemos la ciudad y hagamos las cosas al derecho. Vamos a demandar ese proceso para que se eche para atrás”, dijo Leal.

Aunque Bogotá se ha destacado en la promoción del uso de la bicicleta, otras ciudades también presentan avances. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

El jefe de Gobernanza de la Alcaldía, Manuel Francisco Azuero Figueroa, indicó que el rechazo a la ciclorruta no es total sino de una parte de los ciudadanos, y aclaró que muchos sectores la respaldan y apoyan porque saben que es un beneficio para la movilidad y el ambiente sano.



“Nosotros respetamos, entendemos la controversia y estamos atentos a resolver las inquietudes de la comunidad, pero el proyecto está en ejecución y esperamos que se cumpla a cabalidad”, dijo Azuero.



Frente a la falta de socialización, el Jefe de Gobernanza señaló que la ‘Estrategia de la Bicicleta’ y el diseño de la ciclorruta se construyó durante varios meses con el acompañamiento de Naciones Unidas y se convocaron representantes de la ciudad, “no todos, porque es imposible, y quienes no pudieron participar, en la Alcaldía tenemos un equipo social y el contratista que puede resolver las dudas”.



El funcionario añadió que lo que busca la bicicleta es transformar la movilidad, que haya menos congestión, contaminación, se promuevan los hábitos de vida saludable y se aproveche el espacio público.



Jhon Manuel Delgado, ciclista urbano, indicó que hay una realidad y es que las vías de la ciudad son reducidas, pero “en ese espacio tenemos que garantizar que todos los actores de movilidad se muevan de manera equitativa”.

Y agregó que pareciera que hay privilegios para quienes se mueven en ciertos modos de transporte pero para otros no, “porque hay una distorsión sobre a quien le pertenece la calle, y resulta que le pertenece a los ciudadanos, no a los vehículos”.



jhon Manuel Delgado, ciclista urbano, señaló que las ciclorrutas lo que hacen es generar un equilibrio en la inequidad del modelo de movilidad que existe y envían un mensaje de que hay otros modos de transporte que merecen ser reconocidos dentro de las vías que hay. Y agregó que el debate de que el comercio se afectará no se debe dar por “pálpitos o intuiciones”, sino con información y no generando pánico.



Diego Moreno, del colectivo Ciclaramanga, sostuvo que se le debe dar la oportunidad a la bicicleta y dijo que según una consulta ciudadana, si hay bicirrutas los ciudadanos las usarán.





