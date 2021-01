Ciclistas de Cartagena aterrados: van 6 accidentes este año 

La imprudencia de algunos conductores, que hacen de Cartagena una ciudad poco amigable para los ciclistas, dejan como resultado 6 accidentes en lo que va del 2021; las víctimas son los amantes de la bicicleta.



El ingeniero industrial Darwin Salcedo perdió la vida en la avenida Crisanto Luque sobre su caballito de acero, la semana anterior.



El joven ciclista es la primera víctima fatal de la ciudad, que deja esta práctica deportiva en los primeros días del año.







Un breve paseo por el norte de Cartagena, casi le cuesta la vida al joven y líder boquillero Ronys Monsalve el pasado sábado.



Frente al exclusivo sector hotelero de Los Morros, un carro, conducido por turistas en estado de embriaguez, lo embistió.



El joven deportista sobrevivió pero quedó con graves heridas en la cabeza y extremidades inferiores.



Así quedó la cicla del joven arrollado por el vehículo Porsche. Foto: Policía de Tránsito

Durante varias horas familiares y amigos del joven solicitaron sangre para el joven.



La destrucción casi total de la bicicleta, convertida en varillas retorcidas, mostró la gravedad del accidente.



Los causantes del accidente habían salido de una fiesta clandestina en alto estado de alicoramiento.



Para recordar al ciclista Darwin Salcedo, y para llamar la atención de los conductores, cientos de ciclistas de Cartagena se dieron cita en la Plaza de la Aduana para una velatón en honor al ciclista muerto en una vía.



Nosotros estamos impulsando una política pro bici y queremos institucionalizar los recorridos por la ciudad, con vigilancia y control integrando al Datt y a la policía... FACEBOOK

“Nosotros estamos impulsando una política pro bici y queremos institucionalizar los recorridos por la ciudad, con vigilancia y control integrando al Datt y a la policía y que nos suministren una ambulancia, y la construcción de ciclovías Cartagena no cuenta no cuenta con una ciclovía”, Alberto Torres Marín, ciclista, e impulsor de normas y leyes a favor de los ciclistas.



El gremio de ciclistas de los 'Martes de Bici en Cartagena' impulsa un proyecto con el que quieren ser escuchados, incluso en el Congreso de la República.



“Somos un grupo de amigos pro bici asesorados por funcionaros para impulsar una normativa y un acuerdo en el concejo, para garantizar la vida y proteger a los ciclistas, teniendo en cuenta que no hay ciclovías; ya se creó un comité y lo avaló la registraduría, ahora viene la recolección de vías”, señala Luis robles, creador del martes de la bicicleta.

