Hace tres años, el domingo 25 de agosto de 2019, falleció Danna Valentina Méndez Ortiz mientras entrenaba en su bicicleta en las vías de Boyacá.



La menor había terminado una práctica con los compañeros de su equipo Club Colombielas, cuando se dirigió hacia Paipa con otros seis ciclistas. Sus padres fueron testigos del accidente mientras la escoltaban en su vehículo.



(Siga leyendo: Chilena denunció abuso sexual en un glamping en Salento: esta es la historia).

Facebook Twitter Linkedin

Al evento estaban invitadas destacadas figuras del deporte nacional. Foto: Cortesia familiar

Según algunos testimonios, tras hacer un cruce imprudente desde una vía veredal hasta la autopista, un camión que transportaba heno arrolló a Méndez.



El conductor habría sido capturado y liberado al día siguiente, de acuerdo con lo que denunció la familia de la pequeña en 2020. Aseguraron que no han tenido novedades del proceso y no han sido contactados por ninguna autoridad para realizar las investigaciones pertinentes.



Danna tenía apenas 15 años y era una promesa del ciclismo colombiano que soñaba con competir en los circuitos más importantes del mundo. Menos de un mes antes de su muerte, Egan Bernal se había coronado como campeón del Tour de Francia, uno de los más prestigiosos del mundo. Días atrás, el deportista había iniciado una campaña con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los ciclistas en las carreteras.



(Le recomendamos: La megaobra vial de Santander que construían los Solarte y quedó abandonada).



Danna Valentina soñaba con ser como Egan, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, 'Lucho' Herrera y otros nombres famosos del país.



Su muerte dejó un vacío en su familia, oriunda de Huila, que aún no ha terminado de sanar.



En su honor, un grupo de personas de El Pital, el municipio donde nació y creció la menor, se unió para hacer un monumento en homenaje.



El monumento sería ubicado en el parque principal el pasado sábado 7 de enero. Al evento estaban invitados ciclistas de renombre, la ministra de Deportes, funcionarios políticos de Huila y hasta se dice que Miguel ángel ‘Superman’ López haría una aparición.



Horas antes del gran día, la familia y los encargados del proyecto se enteraron de que la actividad estaba cancelada.



La alcaldía de El Pital les anunció que no habían dado los permisos para la ubicación de una estatua, que llamaron ‘El monumento a la vida DaMe (en referencia a Danna Méndez) el 1.5 para vivir’, en el parque principal.

Facebook Twitter Linkedin

La familia difundió un comunicado para dar a conocer la cancelación del evento. Foto: Archivo familiar

¿Qué pasó con el permiso?

El equipo de trabajo, conformado por ciudadanos y líderes de El Pital, comenzó a trabajar en un homenaje para Danna Valentina a finales de 2019, el año de su muerte. En ese periodo, invitaron a los padres de la menor a hacer parte de la realización del monumento. Sin embargo, Francy Elena Ortiz, mamá de la ciclista, señaló en varias oportunidades que no quería involucrarse.



“Ellos trabajaron un tiempo sin la compañía de nosotros como papás. Cuando nos enteramos que había un grupo trabajando en pro del monumento, nos pareció muy bonito, pero el dolor no nos permitía. El presidente del grupo de trabajo se acercó a nosotros y nos extendió la invitación. A raíz de eso, mi esposo me insistió”, expresó la mamá de Danna Valentina, Francy Ortiz.



(Más: ¿Por qué Medellín está en riesgo de quedarse sin 154 bomberos profesionales?).



La repentina muerte de Danna Valentina afectó profundamente a los pitaleños y a miles de personas en el país, que encontraron en la joven una inspiración. Por esta razón, algunos funcionarios políticos del municipio se sumaron al proyecto y ofrecieron su apoyo.



“El sueño de Dannita lo estamos haciendo realidad: salvar vidas por medio de esa obra tan bonita. Entonces a raíz de eso comenzó a sonar en mi cabeza la idea hasta que aceptamos y nos unimos con ellos a seguir trabajando” añadió Ortiz.



Algunos incluso aseguraron que hablarían directamente con el alcalde, Hugo Ferney Casanova, para asegurar que los permisos estuvieran en orden. Además, el equipo de trabajo y la familia de Danna se reunieron con la esposa del mandatario para buscar posibles lugares donde ubicar el monumento.



Tras el encuentro, declararon que el parque principal del municipio sería el sitio idóneo, pero no se pudo hacer realidad.

Un árbol, entre los peros al monumento

“Por motivos ajenos a nuestra voluntad, nos vemos en la obligación de aplazar el acto de inauguración de la obra en el municipio de El Pital, lugar de origen de nuestra campeona Danna Valentina Méndez Ortiz”, informaron los organizadores en una red social dedicada a la memoria de Danna.



Al ser consultado, el Alcalde expresó públicamente que no existían permisos para el monumento y que la única manera de lograrlo sería citando a los concejales a una reunión extraordinaria para que dieran su visto bueno. Sin embargo, muchos aseguran que el mandatario pudo haber otorgado el permiso por decreto o que incluso, no sería necesario.



Además, según explicó Casanova, en el parque hay un árbol especial que tiene protección ambiental y no debe ser movido. Para ubicar el monumento, habría que talarlo. Por su parte, el equipo que trabajó en el proyecto afirmó que se encargaría del tema y pedirán los permisos necesarios a la CAM (organización autónoma regional del alto magdalena).



(Lea también: Promesa del fútbol femenino perdió una pierna y hoy gana medallas como ciclista).



“Nosotros le dijimos: ‘señor alcalde, el grupo de trabajo se compromete a reinstalar el árbol y reubicarlo o sembrar más, con el permiso de la CAM’”, afirmó Ortiz.



El caso dio pie a un debate en redes sociales, donde Casanova apareció ofreciendo explicaciones por su decisión. En el medio local ‘Agrado al día noticias’, el funcionario se defendió de las críticas y reiteró que necesita el visto bueno del Concejo municipal para aprobar la obra.



Ante el escándalo, el Alcalde fue blanco de señalamientos por parte de pitaleños, que esperaban contar con el monumento de Danna y el evento en su honor. En redes sociales hubo cruces de palabras entre internautas que defendían el proyecto.



“Hay personas malintencionadas que han hablado cosas que no son y desconocen lo que se debe hacer en el municipio. Le digo a la comunidad que no estamos buscando no dejar que se haga esta obra”, justificó Casanova.

La escultura

Facebook Twitter Linkedin

La escultura ya se encuentra lista, tras tres años de obras. Foto: Cortesia familiar

El monumento consiste en una figura que imita a Danna Valentina. El diseñador a cargo fue Rafael Pavón y está realizada de bronce en su totalidad.



Para costear, realizaron decenas de eventos de recolección de fondos en El Pital. La obra, que se espera puedan apreciar todos, fue construida en Bogotá y ya está finalizada y lista para ser revelada.



En las imágenes, se puede ver que la figura evoca a la ciclista montada sobre una bicicleta, con su traje, casco, gafas y un peinado que cae con dos trenzas a cada lado de la cabeza. En la parte inferior de la base, hay un arcoiris, que es uno de los símbolos que representa a la menor para aquellos que la recuerdan y la conocieron.



“Queríamos impactar a la gente con una sorpresa. Ya habíamos conseguido una lona grande para taparlo y que nadie la viera para que fuera algo muy especial. Tiene una base muy bonita. Siempre que hablamos con ella, nos contactamos por medio del arcoiris, por eso tiene uno”, aseguró Francy.

¿Qué viene ahora?

Tras la decisión del Alcalde, la familia de Danna Valentina pensó en otras alternativas para ubicar el monumento de la menor. Una de ellas es llevarlo a Boyacá, donde vivieron durante años y donde falleció la ciclista.



Días después de la cancelación, el equipo decidió que lucharían por dejar la estatua en su tierra natal de El Pital. Por esta razón, buscarán otras vías legales para lograr su cometido y cumplir los requisitos impuestos por el alcalde.



(También: Las razones que hicieron merecedora a Barranquilla de un premio por sus parques).



“Adelantamos las gestiones pertinentes para formular el proyecto en acuerdo; y a través del concejo poder blindar jurídicamente la instalación del monumento en el parque principal”, señaló Cristian Melo.



A pesar de que no hay una fecha determinada, cuentan con el apoyo de funcionarios de la administración y concejales como Natali Rojas, que defienden la causa y su importancia en el municipio.



El monumento es solo uno de los homenajes que desean construir para rendir tributo a Danna Valentina. El siguiente proyecto, que ya tiene en mente el equipo que lideró la estatua, es construir un velódromo para ayudar a más niños a cumplir sus sueños en el ciclismo.

Más noticias

La historia del soldado asesinado por robarle su arma de dotación

Cali: joven de 20 años se hizo pasar por un famoso para abusar de menor de 14

NACIÓN