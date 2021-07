Ciclista colombiana murió en accidente en París

Cuando cumplió 30 años, Ángela Sandoval abordó un avión en su natal Cali con rumbo a París, Francia. Tenía la ilusión de un contrato laboral que había firmado y que iba a desempeñar en esta ciudad.

Dos años después, el pasado viernes 2 de julio, a las 5 de la mañana (hora colombiana), esta ciclista perdió la vida mientras conducía su bicicleta por las calles parisinas.



“Ella iba en su bicicleta y chocó con un automóvil. Están en las investigaciones, aún no sabemos muchos detalles pero las autoridades en Francia y sus amigos allá están pendientes del caso”, cuenta con su afligida voz, Ana María Sandoval, su hermana.



(Le puede interesar: Isla de Cartagena es el primer territorio nacional vacunado totalmente)



Ángela perdió la vida instantáneamente tras chocar contra el pavimento.



La colombiana era reconocida en Cali por pertenecer a los colectivos de bicicleta, era vegana y activista en muchas causas sociales. Aunque vivía en Francia, siempre apoyaba con su activismo estos hechos.



​La mamá de Ángela no ha podido viajar pero firmó un documento para que una de sus amigas en París pudiera hacer todas las diligencias pertinentes del caso.



"La chica que tiene el poder tiene una cita con las autoridades francesas para ver cómo es el proceder en estos casos. Por eso nosotros acá, en medio de la impotencia, sin saber qué podemos hacer, empezamos a abrir canales para recaudar fondos para lo que se viene en estos temas legales", indicó la hermana.



(Lea también: Cerrarían las UCI por falta de oxígeno en clínica de Santander)



Aunque no saben exactamente cuánto pueda costar repatriar el cuerpo de 'Gela', como era conocida en Cali, estuvieron hablando con funerarias en Francia y estiman que deberán pagar unos 30 millones de pesos colombianos para traer de vuelta el cuerpo.

​

La familia habilitó el Nequi y Daviplata con el celular 3014491719 para las personas que quieran unirse a esta causa y así poder darle el último adiós en Cali.



NACIÓN

Más noticias de Colombia

Conozca dónde puede vacunarse este fin de semana en Cali

Futbolero, así era el joven que cayó de centro comercial en Rionegro