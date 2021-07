Impactante video: moto chocó contra un carro en Ibagué y se explotó

En delicado estado de salud permanece un joven de 22 años luego que la moto que conducía chocara de manera violenta contra la parte posterior de un automóvil estacionado en una calle del barrio San Pedro Alejandrino, en Ibagué, Tolima.



Tal como lo muestra un video, tras el golpe la moto explotó y prendió candela y el joven, envuelto en llamas junto con el parrillero, corrieron por una calle buscando ayuda.



“El conductor de la moto y el parrillero prendieron candela, uno de ellos parecía una bola de fuego, corrieron buscando ayuda y fueron auxiliados”, afirmaron testigos.



El conductor, quien labora en un taller de arreglo de rines para vehículos y motos, permanece en delicado estado de salud y bajo observación médica de especialistas en un centro clínico de Ibagué.



El afectado es Edilberto Mejía Arroyo, quien presenta quemaduras graves en buena parte de su cuerpo, así como fracturas en el rostro, lesiones en el cuello y afectaciones en el oído derecho.

Video: Cortesía Lecontamos pic.twitter.com/B6pAgfeXpT — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) July 26, 2021

Su esposa Alejandra Saiz Bocanegra, contó que el accidente sucedió hacia las 10 de la noche del sábado anterior cuando el joven y un amigo se desplazaban rumbo a sus casas en el barrio Galarza.



“Mi esposo Edilberto Mejía salió de trabajar e iba para la casa en una moto prestada, él no tiene moto”, dijo la mujer y agregó que el parrillero sufrió quemaduras leves por lo que se recupera satisfactoriamente.



“Este domingo fui a la clínica a ver a mi esposo pero está muy mal de salud por las quemaduras, me dicen que permanece intubado, en coma inducido, por lo que es urgente su traslado a Bogotá”, dijo Alejandra Saiz que pidió ayuda para comprar pañales y medicamentos para su esposo.



“Yo no trabajo, me falta un mes para dar a luz y necesito ayuda pues él es quien sostiene la casa”, señaló la joven.

El video deja ver que el vehículo estacionado permanecía con las luces estacionarias encendidas para alertar a los conductores.



Testigos afirmaron que “por el impacto se generó una chispa en el sistema eléctrico de la moto con lo que al instante se incendió”.



Otros ciudadanos narraron que “hubo un estruendo enorme en el barrio y muchos salimos de las casas a ver qué había sucedido pues uno teme lo peor”.



