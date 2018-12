Choque de dos lanchas deja 11 turistas lesionados en Taganga

Once turistas heridos, entre ellos dos menores de edad, dejó el choque de dos lanchas en el corregimiento turístico de Taganga, en Santa Marta.

Las causas del accidente son materia de investigación por parte de la dirección general Marítima, Dimar, la cual busca establecer si se trató de una imprudencia de alguno de los capitanes por exceso de velocidad, hubo falta de experiencia en el timón o fueron circunstancias climáticas las que provocaron la colisión.



Las autoridades también indagan las razones por las que ambas lanchas se encontraban prestando el servicio de traslado de pasajeros en un horario no permitido, dado que el hecho se produjo a las 6:30 de la tarde, cuando dicha labor está permitida solo hasta las 6:00 pm.



El director de la Dimar confirmó que una de las lanchas se movilizaba de Playa Grande hacia Taganga y la otra en sentido contrario. Al parecer la poca visión impidió que alguno de los dos conductores pudiera evitar el choque.

"Es muy prematuro determinar responsabilidades, pero ya iniciamos las investigaciones de rigor que nos permitirán esclarecer las causas y tomar las determinaciones y aplicar las sanciones que haya lugar para que situaciones como estas no se repitan", señaló el capitán Huertas.



Debido a que el nuevo puesto de salud de Taganga no ha sido abierto y el que funciona no tiene condiciones para ofrecer una atención óptima, los nueve adultos y dos menores lesionados tuvieron que ser trasladados de urgencia a la clínica Mar Caribe, allí inicialmente tampoco se les brindó la asistencia médica por la falta de un seguro médico de las lanchas involucradas en el siniestro.



Un equipo de la Secretaría de Salud del Distrito acudió en respuesta a lo ocurrido y ordenó que les fuera garantizado el servicio a los turistas.



El dictamen médico indicó que las personas ingresadas presentaban politraumatismos y golpes en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, todos estaban fuera de peligro.



El secretario de salud del Distrito, Julio Salas manifestó que hoy lunes se adelantará una reunión con las autoridades marítimas y el gremio de lancheros de Taganga para exigirles que cumplan con las normas que rige este servicio y no se cometan imprudencias que pongan en riesgo la vida de las personas.



SANTA MARTA