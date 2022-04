La lucha por el poder de grupos armados ilegales sumado a la crisis económica, social y humanitaria, han hecho que la violencia se ensañe, cada vez más con Chocó y su capital, Quibdó.



Tan solo en lo que va de este año, han ocurrido 70 homicidios en la capital chocoana, la mayoría son jóvenes.



“Se había querido entender como una violencia interna entre bandas o entre grupos de jóvenes y es una problemática social muy fuerte y es una problemática que está permeada ya por los grupos al margen de la ley, específicamente por un grupo que se hace llamar ‘Los mexicanos’ que han tenido una acción muy grande en el municipio de Quibdó y a esto se le suma, dice el ELN, que van a entrar en conflicto en guerra directa con los mexicanos y lo que hay es un terror que ellos han venido sembrando”, explicó Luis Ernesto Olave, vocero del Movimiento Fuerza Afro.



Para el obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, los aumentos en los homicidios son preocupantes y dijo que en los últimos 10 años han sido más de mil tan solo en Quibdó y entre 2020 y 2021 fueron 300.



“El conflicto social hace que las personas sean vulnerables a la acción de diversos grupos que se mueven en la ilegalidad y el caso de Quibdó con ese índice tan alto de pobreza, el más alto del país, el índice más alto de desempleo, con tantas personas sin acceso a la educación y con el 70 por ciento de las necesidades básicas insatisfechas”, agregó Barreto.



Malecón de Quibdó. Foto: Cortesía Daniel Espinosa

A esta situación se le sumó a que el microtráfico, que era más común en zonas rurales, ahora lo es también en la zona urbana de Quibdó y con esto llegaron las armas, incluso de largo alcance. Situación a la que se le suma, como explicó Olave, el desplazamiento que sufren las familias y que llegan a la capital del departamento.



“Llegan estos jóvenes y niños con sus padres víctimas del conflicto y llegan a una ciudad en donde no se le está ofreciendo socialmente unas actividades, una labor, una forma de vida, atendiéndolos con todas las problemáticas que ellos traen sino que quedan prácticamente en el abandono, pero un abandono del Estado porque estos grupos automáticamente los coaptan y los agarran rapidito y los meten en ese proceso desde la extorsión de todo tipo de comercio , desde la señora que vende jugos hasta cualquier tipo de negocio”, detalló el activista de Fuerza Afro.



Y es que los más jóvenes sufren también de este conflicto y ya se conocen casos de niños entre los 12 y los 13 años que son reclutados por los grupos armados para ser campaneros o a ejercer el sicariato.



“En medio de toda la desprotección, los niños y los jóvenes terminan siendo las principales víctimas de este conflicto y empiezan siendo víctimas y terminan siendo victimarios”, afirmó el obispo.



Aunque con el incremento de los crímenes en el Chocó, el Ministerio de Defensa anunció más pie de fuerza, tanto el monseñor como Olave opinaron que esto no es suficiente, aunque sí importante para la seguridad de la sociedad. Pero esta debe ser “una fuerza pública que se deba a las comunidades”, comentaron.



La semana pasado, cientos de habitantes de Quibdó salieron a protestar por las calles de la ciudad y, además, clamaron para que haya paz. Foto: Procuraduría

Para ambos, debe haber una inversión real en las necesidades de los habitantes, con acceso a la educación y en la generación de empleo, con una articulación entre alcaldía, la gobernación y los estamentos nacionales, aunque los esfuerzos que han adelantado en diferentes iniciativas no han tenido los resultados deseados, afirmaron.



El obispo habló que en 2020, luego de un encuentro con la Procuraduría, esta emitió una directiva para superar la situación de derechos humanos y de violencia, pero “desafortunadamente esa directiva no se ha implementado, se han dado unos pasos que son prácticamente insuficientes en más de 15 meses y ahí hay una posibilidad de dar una solución”.



Un mismo panorama la tuvo Olave, quien dijo que los acuerdos pactados en los paros cívicos de 2016 y 2017 no se han cumplido, por lo que pidió voluntad política para hacer estas inversiones.



Y es que para él en esos acuerdos están las soluciones de los padecimientos que sufre su departamento.



“Básicamente es cumplir los acuerdos del paro cívico, ahí está la hoja de ruta, de inversión las obras que se requieren, del tema de minería, medio ambiente, del río Atrato que es sujeto de derechos y lo que necesitamos es atención real del Estado, de este gobierno y de los futuros gobiernos”, añadió.



Para el obispo, además es importante que haya esta voluntad política no solo del gobierno sino del todo el Estado y que “haya un diálogo social porque si no hay una empatía con el sufrimiento de la sociedad será muy difícil que se puedan resolver los problemas”.



