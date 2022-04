El homicidio de tres personas en la noche de este martes 5 de abril en el sur de Quibdó (Chocó) tiene en alerta a las autoridades, quienes han denunciado un incremento en hechos violentos en la capital chocoana.



El Obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto, manifestó que la ola de homicidios en el municipio está desbordada ya que en lo que va del año hubo casi 70 homicidios “lo que ubica a la ciudad entre cinco y seis veces por encima del promedio nacional”.

Sobre los hechos violentos de este martes en la noche, fueron dos los casos reportados en la ciudad: el primero en el barrio San Vicente, donde según la Policía de Chocó, "delincuentes que se movilizaban vía fluvial desembarcan y llegan al sitio a disparar contra los ocupantes de una vivienda a orillas del río dejando un saldo de dos personas asesinadas y dos heridas, entre las cuales hay una menor de 8 años, quien recibió un disparo en una pierna".



Las personas lesionadas están fuera de peligro, aclaró Clauder Antonio Cardona Cataño, Comandante de Policía Chocó.



Sin embargo, el Personero de Quibdó, Domingo Ramos, indicó que en este ataque fueron tres las personas lesionadas.



Asimismo, indicó que hubo un segundo ataque armado, el cual tuvo lugar en el barrio Simón Bolívar que dejó a un joven asesinado y a otra persona herida, "para un saldo total de tres personas fallecidas y cuatro heridas".



El funcionario indicó que es muy preocupante la ola de violencia que está viviendo la ciudad desde hace más de un año y medio.



"Hago un llamado al Gobierno Municipal y al Gobierno Nacional, para que se solicite de manera urgente que se militarice la ciudad. Sabemos que hay escasez de personal de fuerza pública y Quibdó ya no aguanta más", expresó el Personero.



Aseguró el funcionario que hay grupos o bandas criminales se están enfrentando entre sí mismas generando pánico y zozobra en la comunidad.



"Rechazamos estos actos, así sea que entre ellos mismos se estén matando. No hay muertos buenos y muertos malos, pero están cayendo también inocentes porque se está disparando indiscriminadamente", manifestó el Personero.



Por su parte, el comandante de Policía Chocó confirmó que hay disputas internas entre dos Grupos Delincuenciales Común Organizados (GDCO) que operan en este sector de la ciudad ('Los Mexicanos' y 'Los Palmeños').



"Estos GDCO eran aliados y tenían una confrontación con el 'Clan del Golfo', pero al parecer, por diferencias internas entre cabecillas se genera esta confrontación en una zona que no teníamos priorizada, a diferencia de otras donde sí teníamos las capacidades dispuestas", aseguró el uniformado.



El comandante aseguró que están adelantando las investigaciones del caso y que cuentan con dispositivos amplios y suficientes en esta zona para garantizar la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos.

En 3 meses y 5 días Quibdó ya obtiene la tasa de homicidios más alta del país.

"Hemos recompuesto el dispositivo para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía del sector sur de Quibdó", agregó Comandante de Policía.



Por su parte, el Brigadier general Gustavo Franco Gómez, comandante Región 6 de Policía, aseguró que Unidades de investigación criminal se encuentran adelantando las diligencias del crimen.



"Ya tenemos información que nos permite determinar los presuntos autores materiales de este lamentable hecho. Vamos por ellos, para seguir en las capturas, que van en 887 en esta ciudad", expresó el general Franco.



