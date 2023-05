Los fuertes enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Eln en Chocó ha generado que más de 300 familias afro e indígenas se hayan tenido que desplazar de sus territorios por temor a su integridad.



El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado urgente a autoridades nacionales y departamentales para que atienda a aproximadamente unas 1500 personas, que debieron salir de sus territorios en la subregión del San Juan por los enfrentamientos que se vienen presentando desde el pasado 21 de mayo, concretamente en el corregimiento Charco Hondo.

“Desde la Defensoría del Pueblo estamos acompañando a las comunidades chocoanas de Charco Largo, Barrancón, Barranconcito, Charco Hondo, en zonas apartadas de Sipí, que fueron desplazadas hacia la cabecera municipal de Istmina; y a las comunidades de Santa Bárbara, Cajón, San José y Torrá, de la zona rural de Nóvita, que fueron desplazadas hacia el casco urbano del mismo municipio de Nóvita”, afirmó el Defensor del Pueblo.



Agregó el Defensor que, a este fenómeno, se suma que hay un importante número de familias que no han podido salir de las zonas por el riesgo de posibles nuevas confrontaciones entre los grupos armados debido a que no cuentan con los medios para movilizarse hacia las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita.



Quienes han logrado salir de sus tierras denunciaron que el Eln los amenazó diciéndoles que no pueden estar en los territorios en disputa porque se van a agravar las hostilidades.



Chocó | Acompañamos a las cerca de 1500 personas de comunidades étnicas que tuvieron que salir de sus territorios hacia las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita por cuenta de los enfrentamientos armados entre miembros del ELN y de las AGC. 🎥https://t.co/sGWcN9LjWi — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 28, 2023

“Debido a la compleja situación está a punto de desbordar la capacidad de las entidades locales, exhorto a las autoridades nacionales y departamentales a tomar las medidas pertinentes para mitigar las carencias humanitarias de las comunidades étnicas afectadas, en las que se apliquen los principios de coordinación, subsidiaridad, concurrencia y complementariedad”, agregó Camargo.



De otro lado, la ONU Derechos Humanos Colombia indicó que ha documentado violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Asimismo indicó que este lunes 29 de mayo acompañará Mañana acompañaremos a entidades como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Vicepresidencia de la República y el MinInterior a la zona.



“Llamamos a los grupos armados no estatales a respetar el derecho internacional humanitario y en particular los principios de precaución, proporcionalidad, distinción y humanidad. (..) Instamos al Estado a proteger y atender a la población. Recordamos a grupos su obligación de respetar derechos a la vida, integridad, y asistencia humanitaria para la población que no participa de las hostilidades”, informó la ONU.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO