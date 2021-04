Falleció niño quien había sobrevivido a ataque con machete en Quibdó

Tras más de 48 horas debatiéndose entre la vida y la muerte, en la madrugada de este viernes 23 de abril se informó el fallecimiento del niño Cristian Mena, víctima de un ataque ocurrido el pasado martes en el barrio Buenos Aires, de Quibdó, en el que fueron asesinados dos menores de edad de 12 y 17 años.

El deceso de este joven, de 11 años, fue confirmado por el agente interventor del Hospital San Francisco de Asís, Eduardo Ramírez.



“A pesar de todos los esfuerzos por el personal médico, no fue posible salvarle la vida. Las heridas que tenía le habían comprometido muchos de sus órganos”, expresó Ramírez.



Debido a la gravedad de las heridas y a que no estaban respondiendo sus piernas, el menor tenía que intervenido quirúrgicamente y llevado a una institución de tercer nivel.



Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, rechazó este acto y todos los actos en contra de la niñez en el país.



"Cada día se multiplica el luto en Colombia, porque hay monstruos que asesinan a líderes, indígenas, y además, que cada día secuestran a más niños para alimentar la guerra. Son seres sin escrúpulos ni humanidad, que no respetan la niñez, y la reclutan para el crimen, para el narcotráfico. No dudan en asesinar a esos niños cuando ya no les producen la ganancia que pretenden", manifestó.



MEDELLÍN

