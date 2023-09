Preocupados se encuentran los habitantes y comerciantes del municipio de Acandí (Chocó) ante la posibilidad de vivir un apagón por la no adquisición de tres plantas de energía que se necesitan.

Según el alcalde Alexánder Murillo Robledo esta situación se puede presentar ante la negativa de los concejales de aprobar un proyecto de acuerdo que presentó para modificar decreto 042 de regalías y adquirir los equipos.



Las tres plantas serían para los corregimientos Chugandí y San Francisco, así como para la cabecera municipal.



“Hoy estamos en las manos del Concejo a vísperas de un apagón total por no adquirir esas plantas. La gente de San Francisco que vive de la pesca, del turismo y que necesita esas plantas, como también la necesitan en Chugandí que vive de la agricultura, están sin ese beneficio”, dijo el alcalde.



Afirmó el mandatario que la decisión de enviar el proyecto para aprobación ocurrió después de analizar con el gerente de la Empresa de Servicio de Energía de Acand (Emselca) los problemas de energía que presenta el municipio.



Ante estas afirmaciones, Lino Asterino Maturana Correa, presidente del Concejo salió al paso y aseguró que en el proyecto presentado “no veo en ninguna parte que el proyecto diga que se proponga la autorización para la compra. En resumen, lo que dice el alcalde es que pide modificar un decreto para poder disponer de unos recursos, pero, no ha llegado la socialización para la compra de tres electrógenos”.



Agregó el presidente que el proyecto se encuentra en trámite en la Comisión primera para ser estudiado y de ser aprobado, pasará a debate en sesión plenaria.



MEDELLÍN