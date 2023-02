Cerca del mediodía de este miércoles 22 de febrero -en la celebración del tradicional miércoles de ceniza-, los padres de familia de la Institución Educativa Colegio San Luis Gonzaga llegaron a recoger a sus hijos y se llevaron la sorpresa de que aquellos a quienes se les impuso la cruz en la frente desarrollaron una extraña reacción.



Otros se enteraron antes, cuando el colegio avisó que debían ser trasladados al Hospital Regional Sur Oriental.



Esto ocurrió en Chinácota, un municipio de Norte de Santander de no más de 18.000 habitantes, por lo que rápidamente se corrió la voz.

¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo resultaron cerca de 800 personas afectadas? Esto, teniendo en cuenta que no solo fueron estudiantes, sino también funcionarios de la Institución.



Según el rector José Gregorio Bautista, nunca habían presenciado una situación como esta: “Inmediatamente se estableció comunicación con el hospital, dando la información de lo acontecido y solicitando su apoyo para que recibieran a los niños que presentaron una afectación mayor. Al mismo tiempo establecí comunicación con la coordinación de Salud Pública del municipio”.



Desde la Alcaldía enviaron a auxiliares de enfermería que prestaron los primeros auxilios y también tomaron muestras de la ceniza para determinar, mediante un análisis de laboratorio, cuáles fueron las causas de esta reacción que aún no puede ser definida como alérgica o de otro tipo. Lo cierto es que en algunos casos a los estudiantes les salieron ampollas.

Así les quedó la piel a los estudiantes después de retirarles la ceniza. Foto: Imagen suministrada

La Institución aclara que no se obligó a ninguna persona a ser partícipe de la celebración de la Eucaristía. De hecho, aquellos estudiantes que profesan una religión diferente a la Católica no asistieron, pues se les preparó otra actividad. Sin embargo, buscan respuesta de la Iglesia.



“Mediante oficio informé a la Arquidiócesis de Nueva Pamplona sobre lo sucedido, solicitando información y claridad sobre el asunto, que nos permita tener un conocimiento certero de qué fue lo que pasó y poder de esta manera dar respuesta a los padres de familia”, añade Bautista.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la Arquidiócesis y no recibió respuesta tampoco. La Diócesis de Cúcuta sí respondió, pero argumentando que no es su jurisdicción no accedió a dar un comunicado u opinión al respecto.



Por su parte, la comunidad chitarera rechazó lo sucedido en redes sociales y esperan que no haya sido intencional. “Mi nieto de ver la reacción sus compañeros, que sentían mucho ardor en la frente, no se la colocó”, dice una de los internautas.

“Una vez superada la emergencia y habiendo atendido los requerimientos de nuestros padres de familia tomaremos una decisión que sea conveniente para el proceso de formación de nuestros estudiantes sin afectar el cumplimiento del deber misional que nos corresponde”, señala el rector.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS