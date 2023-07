El fatídico final de los chimpancés Pancho y Chita en Pereira ha generado todo tipo de reacciones en el país. Autoridades, animalistas y comunidad en general han criticado el operativo llevado a cabo por el Bioparque Ukumarí el pasado domingo tras el escape de los dos primates, no obstante, algunos expertos opinaron sobre el protocolo usado en la contención del animal.



Puede leer: Dolor en Pereira: tuvieron que sacrificar a dos chimpancés que se escaparon de Ukumarí



Entidades como el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) anunciaron investigaciones para verificar el protocolo que se puso en marcha en Pereira.

Facebook Twitter Linkedin

Chinpancé. Foto: Nelson Almeida / AFP

El TIEMPO consultó con directivas del Zoológico de Cali, institución que cuenta con el aval de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) y de la Association of Zoos and Aquariums (Asociación de Zoológicos y Acuarios AZA).

El gerente del zoológico, Dave Wehdeking, le explicó a este medio que no existe un protocolo único o específico que se aplique en todos los zoológicos o parques del país, pues éste debe ser elaborado por cada institución teniendo en cuenta el plan de población, es decir, con qué animales cuenta, las características de la zona y si está rodeado por comunidades; y contemplar diferentes situaciones de emergencias, como la fuga o el ataque de un animal, un terremoto o el desbordamiento de un río, entre otras.



“Las asociaciones como la ALPZA y AZA avalan estos protocolos y revisan que sí tengan el rigor y que cumplan con el estándar de acuerdo con las especies que manejamos. Nosotros tenemos primates medianos, pero no hemos tenido chimpancés. En Cali sí hubo uno en el refugio Villa Lorena y actualmente está en Ukumarí”, dijo Wehdeking.



Lea también: Bioparque Ukumarí explica por qué debieron matar a los dos chimpancés que se fugaron



Precisamente el chimpancé Yoko se escapó en 2016 del refugio Villa Lorena y se desplegó una labor conjunta entre Policía, bomberos, autoridad ambiental local y personal experto del zoológico de Cali. Horas después lo atraparon vivo detrás del refugio. “Las situaciones son distintas. Hay condiciones que tenemos que tener en cuenta como la ubicación del parque, si está rodeado de mucha gente. En el caso de Cali el animal se dirigió a un espacio lejos de la gente y también tiene qué ver el comportamiento del chimpancé; hay que recordar que fueron víctimas de abuso, Pancho y Chita venían de circos”.

Facebook Twitter Linkedin

El chimpancé fue encontrado en el parque Consotá. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El funcionario añadió que decir desde la barrera que ellos hubiesen actuado distinto sería muy cómodo, pero en el sitio las cosas cambian. “No sabemos si había un ángulo para disparar un dardo, si había personas cerca.



Cada parque o zoológico tiene su protocolo y por eso se diseña con el fin de aplicarlo y no tener que pensar en caliente, porque eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas.



Quizá si lo hubiesen dardeado hubiera fallado y hubiera atacado a alguien, y hoy estaríamos hablando de otra situación. Ellos actuaron de acuerdo a lo que su código rojo les indicaba”, afirmó el gerente.



Por ejemplo, en el zoológico de Cali, los animales que tienen código rojo son el león, el tigre, el jaguar, el puma y el oso de anteojos. “Ellos tienen al equipo de cuidadores más experimentado, tenemos unos sistemas de cierre a prueba de error, además de doble perímetro de seguridad para evitar que lleguen a escapar.



En un caso de escape va a depender mucho de dónde se encuentra el animal, si está adentro se evacua el parque y la primera opción es la contención química y seguramente fue la primera opción de Ukumarí. Una vez el animal esté fuera del parque queda a disposición de la Policía y más si está en un barrio o un sector donde hay personas”.



Lea también: Historia de Pancho, el chimpancé sacrificado: ya había paralizado a Pereira en escape



Entre tanto, la bióloga Natalia Bustamante, integrante de la Fundación NPC Primates Colombia, dijo que está a la espera de los resultados de la investigación del caso y de que sea revelado el protocolo que se usó, pero coincidió en que se deben tener en cuenta varias situaciones para aplicar dardos tranquilizantes.



“Lo ideal es que sea en un sitio despejado para tener certeza de que no comprometa la vida del animal, hay que tener completa visibilidad. El animal no cae inmediatamente, esto puede variar por hormonas como el cortisol. Se puede demorar de 5 a 10 minutos en primates pequeños. Puede pasar que dispares y rebote, te estás jugando el todo por el nada. El dardo entra, se libera la dosis y el primate puede salir corriendo y no sabes cuál va a ser su reacción”.



Por su parte, la gerente del Ukumarí, Sandra Correa, explicó el lunes que el parque tenía establecido un protocolo para este tipo de casos y fue ensayado varias veces.

Facebook Twitter Linkedin

Ella es Chita, la chimpancé que fue sacrificada en Pereira. Foto: Álexis Múnera

A su vez, el veterinario y especialista en animales exóticos, Sebastián Ordoñez, explicó que “cuando los animales están encerrados ese es su lugar conocido y están tranquilos, es su rutina, pero cuando se escapan encuentran un ambiente diferente, se genera ansiedad y cambian sus condiciones fisiológicas y por ende cambia el tiempo en que los medicamentos les pueden hacer efecto.



No son decisiones a la ligera, están en los protocolos”.



Y agregó que la distancia juega un papel clave “porque generalmente el animal ve a la persona que le va a aplicar el dardo y se puede ir contra él. Ellos ven los tubos y van a huir y generar una distancia más grande”.



Lugo del anuncio de las investigaciones, la comunidad pide celeridad en los resultados y que se tomen las medidas necesarias para evitar que estos casos se repitan. Incluso, cientos de personas realizaron un plantón frente a las instalaciones de la Alcaldía de Pereira y del bioparque.