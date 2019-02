Chimamanda vino al Hay Festival para reivindicar a la mujer negra

Con sonidos de tamboras y el canto melancólico del bullerengue fue recibida ayer en el barrio Nelson Mandela de Cartagena la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.



En uno de los encuentros más simbólicos que tuvo el Hay Festival, la cita internacional de las letras que cerró anoche en Cartagena, la autora de ‘Todos deberíamos ser feministas’ y ‘Querida Ijea-wele, cómo educar en el feminismo’, entre otras obras, habló ante 25 escritoras negras llegadas de todas las regiones del país y más de 100 lideresas afrodescendientes cartageneras, que celebraron con cada frase revolucionaria, feminista y esperanzadora de la escritora africana.

“Estoy muy feliz de estar en la Cartagena verdadera: la Cartagena negra”, dijo como frase introductoria a su conversatorio. A lo que respondió la periodista colombiana Mábel Lara, moderadora del encuentro: “Eres para nosotros toda una ‘rockstar’ ¡Bienvenida!”.



Chimamanda replicó: “Hoy siento una conexión muy fuerte, ahora entiendo ese ADN que nos une a Colombia y África”.



La escritora, símbolo del feminismo, rechazó la violencia y la explotación sexual contra niños y niñas.



“Los niños deben recibir una oportuna educación sexual, deben saber el valor sagrado de su cuerpo como la herramienta más importante para enfrentar la vida, y el Estado tiene que garantizar la educación y los derechos de los niños. ¡A los hombres les decimos que los niños no son objetos y tienen que ser respetados!”, señaló.



Además de Mábel Lara, participó en la mesa central la socióloga Aurora Vergara, quien llegó desde el Pacífico colombiano.



En primera fila escucharon atentas la actual ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, y Paula Marcela Moreno, quien también fue jefa de esa cartera.



“Sé de la epidemia de violencia que vive Colombia, y es el momento de decirles a los hombres que dejen la violencia. Hay que comenzar por la infancia, educando y cambiando comportamientos violentos por amor”, expresó la escritora bajo el sol cartagenero.

Belleza y feminismo

Chimamanda Ngozi Adichie no es solo una exitosa dramaturga y escritora de novelas y ensayos, sino también la imagen de una marca cosmética para la que feminismo y vanidad no son antagónicos.



“Antes se veían la estética femenina y el cuidado personal como un hecho al margen del movimiento intelectual feminista, pero entendí que las mujeres somos muchas cosas a la vez: podemos vernos hermosas con un labial, un gran peinado y un vestido a la moda, y a la vez ser escritoras, profesionales pensadoras, revolucionarias y madres y esposas”, señaló.



El encuentro de la escritora con las comunidades afros fue además simbólico por el escenario: el barrio Nelson Mandela, un cinturón de pobreza en los extramuros de la Cartagena turística, donde hay líderes sociales amenazados, que acoge a miles de familias desplazadas por la violencia y lleva su nombre en honor al líder pacifista africano.



“Escribí ‘Todos deberíamos ser feministas’, que es un manifiesto, porque pienso que el feminismo no es solo un asunto de mujeres, los hombres también deberían serlo, y así el mundo cambiaría”, señaló la invitada.



Chimamanda Ngozi Adichie invitó a las asistentes a sentirse orgullosas de su cabello y su piel negra.



“Muy joven me sentía obsesionada por tener el pelo liso, y hasta los 21 años usaba productos químicos, pero se me comenzó a caer el pelo, y hoy pienso: lo negro no se daña, mira la piel de mujeres afros de 70 y 80 años, y parecen siempre jóvenes”, concluyó.

La escritora admiró la cultura cimarrona y se deleitó con los bailes afrocolombianos, tan cercanos a su continente, de donde nos llegó mucha memoria a través de los esclavos.



Antes de terminar el acto, Glenda Palacios, líder afro del departamento de Antioquia, protestó por el asesinado de líderes negras.



“Están desplazando a los líderes negros de sus territorios. Durante los primeros 7 días de este año, en Colombia mataron a una líder negra cada día, y están usando un modo sistemático para matarnos”, gritó.

El territorio, según las afros

En este encuentro con la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, el Ministerio de Cultural lanzó el programa ‘Mujeres afros narran su territorio’.

Se trata de un proyecto que “busca reconocer los aportes de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a la construcción de la heterogeneidad narrativa (oral y escrita)”, dijo Carmen Vásquez, ministra de Cultura.



En el conversatorio con la autora nigeriana estuvieron 30 escritoras afrocolombianas, que con su trabajo literario han mostrado cómo la literatura sirve de puente para explorar temas de género, raciales y de diáspora.



“Este programa fortalecerá la participación de nuestras mujeres afros en espacios que permitan visibilizar sus creaciones", agregó Vásquez.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas