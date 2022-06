Gerson Carmona González es el nombre real del 'Chiki locuras', el influenciador cucuteño que falleció de un infarto en la madrugada del 19 de junio, luego de sufrir serias complicaciones de salud. Su hermana y amigos lo recuerdan por su carisma y buen sentido del humor.



Una amiga fue quien lo ayudó a incursionar en las redes sociales. Primero lo hizo en Tik Tok y luego migró a Facebook, donde sus seguidores superan los 230 mil y su video más visto tiene casi 8 millones de reproducciones.



'Chiki' era el menor de tres hermanos, y por genética solo él y uno de sus tíos eran hombres de talla baja. Los 1.10 metros de estatura le significaron burlas e insultos en la escuela, pero superó eso y se convirtió en un líder para sus compañeros.



El 'Chiki locuras' se había vuelto popular debido a las bromas que hacía con sus colegas. Foto: Tomada de Facebook: Chiki Locuras

Lo más difícil fue superar la etapa del bullying. El primer día que fui a clases yo no quería saber de la escuela FACEBOOK

"Lo más difícil fue superar la etapa del bullying. El primer día que fui a clases yo no quería saber de la escuela", les contó Gerson a sus seguidores meses atrás.



Esther Carmona lo recuerda con nostalgia y afirma que su hermano antes de ser famoso tenía cientos de amigos. Trabajó desde muy temprana edad.



"Ha sido un golpe muy fuerte e inesperado. Definitivamente mi hermano tenía un don especial. Era el mejor hijo, era el brazo derecho de mis viejos y vivía con ellos. Su sueño era construirle una casa a mis papás", explica.



El apoyo emocional y económico de Gerson fue trascendental para que Esther finalizara los estudios y lograra su título como docente.



"Él era el mismo en todas partes; lo que la gente vio a través de las redes era lo que nosotros vivíamos en casa. Teníamos una relación especial. Me ayudó mientras yo estaba en la universidad y me apoyó con mis sueños. Dios me dio la oportunidad de pasar estos meses con él y estar a su lado hasta el último suspiro", añadió.



El sepelio de 'Chiki locuras' estuvo acompañado de una multitudinaria caravana de cientos de sus seguidores. Foto: Tomada de Facebook: Chiki Locuras

Para Gerson la familia siempre fue su prioridad y su salto a la fama le permitió seguir ayudando a sus padres, hermanos, sobrinos y a su hijo, quien vive en Venezuela y cumplió cuatro años el domingo 19 de junio.

Mi hermano murió el día del cumpleaños de su bebé. Él ya le había enviado todo para la torta y la fiesta, porque el niño y la mamá viven en Venezuela FACEBOOK

"Mi hermano murió el día del cumpleaños de su bebé. Él ya le había enviado todo para la torta y la fiesta, porque el niño y la mamá viven en Venezuela", dijo.



El 'Chiki locuras' tenía 32 años y vivía en una casa humilde en el barrio Caño Limón, ubicado en la comuna 6 de Cúcuta. En los videos solía actuar como un patrón, alguien que siempre daba órdenes.



Fue comerciante, lavó carros, hizo publicidad, vendió y reparó celulares antes de convertirse en creador de contenido. Un paro cardiorrespiratorio cobró su vida tras varios días de quebrantos en su salud.



El cementerio central del barrio El Salado fue el destino de una multitudinaria caravana que despidió al más grande amigo y compañero de grabación. Un último adiós con guaracha, pólvora y rostros de aflicción.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA