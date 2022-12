Pese a que el Distrito de Cartagena, desde el pasado 18 de noviembre, anunció que estaban prohibidos los eventos masivos de más de un día en zona rural de la ciudad, organizadores de una fiesta de música electrónica que se llevaría a cabo en las Playas de la Boquilla los días 6,7 y 8 de enero amenazan con vías de hecho y bloquear la vía al mar, ante la negativa de las autoridades de otorgar permisos.



Las razones del Distrito para prohibir el evento

“Estos eventos atraen un cliente internacional que es altamente consumidor de estupefacientes y facilita muchas formas de explotación sexual. Esto impacta justo en las zonas rurales de la ciudad, lo que nos genera una problemática fuerte. No estamos diciendo que los empresarios del evento estén promoviendo este tipo de negocios; pero este tipo de negocios sí abre puertas a otros negocios ilegales que le hacen mucho daño a la ciudad, sobre todo a los niños y mujeres que terminan cayendo en redes explotación sexual y trata de personas: muchas niñas son drogadas en este tipo de eventos y eso genera unos impactos que la ciudad debe prescindir de ellos”, señaló la secretaria del Interior de la ciudad, Ana María González.



Hoy Cartagena emprende su mayor lucha contra la explotación sexual de niñas y niños y contra el tráfico de drogas que este año ha generado 217 crímenes por sicariato en toda la ciudad.



“Esto trae un impacto negativo en las comunidades rurales: el ruido, la convivencia alrededor de estos eventos en muy complejo. Además, el control es más difícil en las zonas rurales, por lo cual se tomó esta decisión administrativa”, añade la secretaria del Interior de la ciudad.



Durante las fiestas de navidad y año nuevo, el caos vehicular y la movilidad se ven seriamente afectados por la alta afluencia de turistas, en especial en el Centro Histórico y el norte de la ciudad.



“Recibimos muchas solicitudes simultaneas para eventos en esta zona, y teníamos una hiperconcentración de eventos. Por ellos, con el ánimo de ser justos, le damos a cada organizador la posibilidad de realizar un evento de un día, y así tener eventos diferentes, y mayor control de las autoridades”, sostiene González.

Pese a que los empresarios y organizadores del evento no se han referido al tema, han convocado a trabajadores informales de las playas de la Boquilla a las vías de hecho ante la negativa de las autoridades distritales.



“La secretaría del Interior no autorizó el festival buena vida en las playas de la Boquilla con el cual nos beneficiaríamos muchas personas, pero no van a dar el permiso, es por eso que vamos a cerrar la vía por tiempo indefinido. Queremos que el alcalde permita que los empresarios de Buena Vida hagan el show y así nos beneficiemos todos”, señaló Jorge Eliecer Arenilla Polo, uno de los trabajadores informales de las playas de la Boquilla.



El Distrito pone como antecedentes los festivales de música electrónica que se realizaban en la ciudad los primeros días de enero y los cuales disparaban las emergencias en los organismos de la salud por cuenta de sobredosis de drogas.



