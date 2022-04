El premio gordo de $ 7.115 millones fue el acumulado que dos risaraldenses se ganaron con el producto de apuestas ‘Chance Millonario’, el cual jugaron en dos puntos de venta de Apostar S.A., ubicados en el centro de Pereira. Cada uno de los afortunados se llevó más de $ 3.500 millones.



Este producto de apuestas, que se inicia en $ 1.000 millones, logró el acumulado de $ 7.115 millones, un premio que cayó con los aciertos de las Loterías del Tolima, con el número 5926, y con el mayor de la Lotería de Cundinamarca, el 2634.



“Estamos muy contentos de que el acumulado haya quedado en manos de dos risaraldenses, sobre todo, que haya caído en medio de la campaña que estamos realizando en el departamento, con la que buscamos brindarle la experiencia a un cliente de ser millonario por un día. Hoy podemos decir que ya hay dos nuevos millonarios en Pereira”, dijo Marcela Bueno Aguirre, gerente general de Apostar.



Cabe señalar que uno de los ganadores, que siempre compraba chances de $ 500 o $ 1.000, no tenía clara la dimensión del multimillonario premio que había obtenido. En esta ocasión, pese a que afirmó no contar con el dinero para adquirirlo, la asesora le explicó lo que podría llegar a recibir y así se convenció para comprar el chance que hoy lo hace un hombre millonario.



El Chance Millonario es un producto que se comercializa en todo el país y es la quinta vez que cae el gran acumulado, la primera de ellas en el departamento de Risaralda.



En los últimos dos años se han entregado más de $ 23.850 millones en premios con el Chance Millonario, el cual se comercializa en Risaralda por medio de los más de 400 puntos de venta de Apostar.



