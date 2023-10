El cantante cartagenero Mr. Black se convirtió en tendencia en redes sociales después de conocerse un video en el que aparece conmovido ante la falta de apoyo a la champeta.



En el video se ve al cantante indignado por la poca importancia que se la ha dado a ese género por parte de los dirigentes y políticos del país.

Mr. Black Foto: Archivo EL TIEMPO

Cuando se ama algo se hace presencia, y todos dicen ‘somos champetudos, te apoyo' FACEBOOK

En el foto que se llevó a cabo en Cartagena, el 'presidente de la champeta’, aseguró que existen muchos artistas que viven en la pobreza, como varios cantantes cartageneros y de otras regiones que no han recibido el apoyo suficiente en su carrera.



“Yo no dudo de los que están aquí, porque todos son candidatos, pero cuando se ama algo se hace presencia, y todos dicen ‘somos champetudos, te apoyo’, fueron las primeras palabras del cantante durante el evento.



El referente de la champeta aprovechó también para expresar que el Gobierno, según él, nunca han apoyado al gremio urbano.



“Me siento que no le dan importancia y falta. Nosotros queremos hacer parte del gobierno porque nosotros hemos salido adelante solitos”, aseguró.

Mr. Black, en llanto, tras la ausencia de casi todos los candidatos que aspiran a suceder a William Dau. Esto sucedió en el Gran Debate de la Champeta. pic.twitter.com/PwIKC6Mfci — Andrés Felipe 🎙 (@anferome) September 28, 2023

Asimismo, no dudó lanzar fuertes críticas por la ausencia de varios candidatos a la gobernación de Bolívar, a quienes, al parecer, había invitado al evento.



“¿Por qué no están aquí? No les importa lo que nos identifica, ¿por qué no está Dumek (Turbay), Yamilito (Arana) y los otros? Nosotros queríamos que ellos estuvieran”, indicó.



El artista le hizo un llamado a los gobernantes y a quienes están aspirando por llegar a ejercer un cargo de elección popular para darle mayor importancia a este género propio del Caribe.