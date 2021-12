El 20 de agosto Cartagena recibió los primeros rayos del sol con intervención sobre un fragmento de las murallas que indignó a los ciudadanos.



La administración del exclusivo Club de Pesca, sin autorización del Ministerio de Cultura, pintó de blanco las murallas en el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, en el barrio Manga.



Una afrenta al patrimonio histórico de la nación, pues el lienzo en roca de las murallas, con más de cuatro siglos, solo puede ser intervenido por expertos arquitectos en restauración, pero este fue pañetado y pintado por obreros son criterio.

El bien de interés patrimonial más importante del país

El Club de Pesca, que administra este bien patrimonial desde mediados del siglo pasado, no puede realizar ningún tipo de intervenciones sobre el lienzo de piedra

Horrorizados, los cartageneros y el mundo vieron la entrada principal al fuerte cubierto con una capa de estuco y varias manos de pintura blanca, como si se tratara de un predio privado y no el bien de interés patrimonial más importante del país, y que le valió al país la declaratoria de patrimonio de humanidad por la Unesco en el año de 1984.



“El Club de Pesca, que administra este bien patrimonial desde mediados del siglo pasado, no puede realizar ningún tipo de intervenciones sobre el lienzo de piedra”, dijo en su momento Alberto Escovar, director de la división de patrimonio del Ministerio de Cultura.

Este es el aspecto que lucía el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo de Cartagena antes de la chambonada. Foto: Cortesía Club de Pesca de Cartagena

Falló el plan de mantenimiento

El plan de trabajo estará ceñido a un cronograma establecido tanto por el ministerio como por el club. Las obras deben ser entregadas como máximo el próximo 29 de octubre

El club de pesca cuenta con un plan de mantenimiento para las murallas desde el año 2014, propuesto por el arquitecto Alberto Samudio, experto en conservación del patrimonio.



La gerencia del prestigioso club señaló que el nuevo contratista utilizó materiales no adecuados y no siguió los parámetros establecidos por expertos en el manual para el mantenimiento de dicha fortaleza.



El 3 de septiembre el Club de Pesca fue notificado por el Ministerio de Cultura sobre las obras de recuperación que debía realizar, bajo supervisión de expertos en patrimonio del ministerio.



“El plan de trabajo estará ceñido a un cronograma establecido tanto por el ministerio como por el club. Las obras deben ser entregadas como máximo el próximo 29 de octubre”, señaló Escovar en su momento..



Estas obras tuvieron como finalidad reparar los daños causados por pintura y otras intervenciones al lienzo en roca de las murallas de Cartagena, en el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, cuya concesión tiene desde el año 1944 el Club de Pesca.

El fuerte de San Sebastián del Pastelillo, en Manga, fue pintado por trabajos ordenados por su administrador, el Club de Pesca. Se observan los dos fragmentos de muralla, totalmente diferentes. Foto: EFE

El Club de Pesca acarreó costos

para restaurar la afrenta

continuaremos salvaguardando el patrimonio de todos los colombianos como lo hemos venido haciendo desde 1943

El Club de Pesca, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, finalmente acarreó los costos para restaurar esta afrenta a la historia.



El pasado 29 de octubre las obras finales fueron entregadas: duraron dos meses y estuvieron bajo vigilancia de la unidad de patrimonio del Ministerio de Cultura.



“Luego de dos meses de trabajo sin descanso podemos decir que le cumplimos al país y que continuaremos salvaguardando el patrimonio de todos los colombianos como lo hemos venido haciendo desde 1943”, aseguró Ximena Avilán, arquitecta para la Dirección de Patrimonio del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo.



Finalmente, con la intervención fue retirada la pintura sintética aplicada en agosto y se recuperó la superficie del Bien, sin alterar los estados de materiales, su estructura, ni la estética.



La recuperación de la fortaleza fue evaluada por un equipo técnico del Ministerio de Cultura, que recorrido por el complejo amurallado en compañía de las directivas del Club Pesca y funcionarios del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias.





El hecho causó polémica en su momento porque esto pudo afectar la calificación de patrimonio de la ciudad. Por esto, el Ministerio de Cultura recordó que con declaratoria de Bien de Interés Cultural, el Club de Pesca tiene “la misión de custodiar y conservar el fuerte de San Sebastián del Pastelillo y por ningún motivo podrá efectuar reformas arquitectónicas que puedan variar el estilo original de la fortaleza”.

La polémica concesión a un siglo

Esta ley no obligó al club a pagar por el fuerte. No se le entrega dinero ni al Estado ni a la ciudad, pero sí hay un compromiso de conservación y mantenimiento del fuerte

Pero además, la chambonada y afrenta al patrimonio de los colombianos dejó en evidencia un extenso comodato que data de 1940, que le ha permitido desde entonces al club lucrarse de este bien de interés de la humanidad.



La concesión fue otorgada por la Sociedad de Mejoras Públicas, que había recibido la administración de la fortificación en 1943: pero en enero del año siguiente la entregó en comodato al Club de Pesca, atendiendo a la Ley 30 de 1943 expedida por el Congreso de la República. Desde entonces, el club no paga un centavo a la Nación por el usufructo de este bien patrimonial.



“Esta ley no obligó al club a pagar por el fuerte. No se le entrega dinero ni al Estado ni a la ciudad, pero sí hay un compromiso de conservación y mantenimiento del fuerte”, señala Ximena Ávila Díaz, directiva del Club de Pesca.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

