Pese a la salida en falso del Gobierno Nacional sobre un supuesto cese del fuego bilateral con el Eln, en varias zonas del país manifiestan que estos acuerdos, con otros grupos armados y que comenzaron el primero de enero, dejan hasta el momento balances positivos.

Las cuatro organizaciones que se acogieron a la medida son: el ‘Estado Mayor Central Farc-EP’, con el que se avanzará en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días; la ‘Segunda Marquetalia’, con la que se realizarán reuniones de los mandos de esta organización para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz; las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ o ‘clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’.



En un recorrido de EL TIEMPO por varias de las zonas más afectadas por las operaciones de estos grupos armados, se encontró que hay coincidencia en que este proceso representa un alivio y una esperanza de paz para las comunidades, pero también altas expectativas con la gestión del gobierno Petro en esta negociación, pues confían en que sea el primer paso para lograr la ‘paz total’.

Gobierno deroga decreto de cese del fuego con Eln e invita a tregua verificable Desde la Casa de Nariño, representantes del Ejecutivo hablan sobre lo que viene con la guerrilla. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, señaló que hay ilusión por los anuncios. “Como pacifista y como parte del gabinete de la paz, siento viva la ilusión de ver a mi región y a mi país viviendo en paz y prosperidad”, dijo la mandataria.



Y el obispo de Buenaventura, una de las zonas más afectadas por las acciones de estos grupos ilegales, monseñor Rubén Darío Jaramillo, indicó que espera que estos acuerdos se puedan mantener, por lo menos, seis meses más.



Sin embargo, en materia de orden público, esta semana hubo denuncias por enfrentamientos en la zona rural de este puerto vallecaucano entre el ‘clan del Golfo’ y el Eln. La Armada halló un cadáver desmembrado en el corregimiento de Bajo Calima. No se logró constatar que el cuerpo fuera de alguno de estos grupos.

De igual manera, autoridades, líderes y comunidades del Cauca le dijeron a EL TIEMPO que el acuerdo se ha mantenido y confían en que todo llegue a buen término.



Líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) manifiestan su apoyo al cese del fuego. “Las poblaciones rurales, quienes más han sufrido los impactos de la guerra, merecen estos escenarios distintos”, expresó el consejero mayor del Cric, Eduin Capaz.



Por su parte, el secretario de Gobierno de Cauca, Diego Aguilar, dice que este anuncio es una respuesta al clamor de la población caucana, que por años ha sufrido las consecuencias del conflicto armado. “Esperamos que en los próximos días, además de la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘Estado Mayor Central’, se sumen otros grupos armados al cese del fuego y que de esa manera logremos al final un país reconciliado y en paz”, dijo.

Por su parte, Fabio López, líder social, señaló que si bien es positivo, también debe haber acompañamiento en materia de políticas públicas. El Cauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto. Según datos de la Policía, estos grupos armados ilegales hacen presencia en al menos 35 de sus municipios.



EL TIEMPO pudo constatar que en Nariño también hay tranquilidad en materia de orden público desde el primero de enero.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, reconoció la voluntad del gobierno de Gustavo Petro por alcanzar la ‘paz total’, “pero ante todo el clamor y la voluntad de las comunidades, que esperan que se implementen los acuerdos y haya una verdadera paz”.

Entre tanto, Huberney Ramírez, integrante de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, le solicitó al Gobierno “que no vaya a incurrir en los errores que cometieron antes, cuando establecieron rutas para la construcción del acuerdo de paz”.



Asimismo, Yuri Quintero, secretaria general de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, manifestó regocijo por el anuncio, pero pidió una mayor conexión entre la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional.



“Recibimos con positivismo la noticia y desde que se decretó el cese no se han presentado más hostilidades. Para nosotros como defensores de derechos y para las comunidades es un paso importante y esperamos que el proceso se respete y se logre alcanzar la ‘paz total’ de la que habla el Gobierno. Sin embargo, también esperamos compromiso de las Fuerzas Militares, pues mientras mantengan la militarización del territorio podrían incitar a hostilidades con los grupos armados”, señaló Quintero.



En Putumayo delinquen el grupo ‘Carolina Ramírez’ y el ‘Comando de Frontera’, ambos disidencias de las Farc.



Confianza en el Caribe



En el Magdalena se reporta que el cese bilateral del fuego ha contribuido a la tranquilidad en la Sierra y alrededores. Incluso, la comunidad ha sido testigo de cómo los grupos han abandonado las veredas, al igual que lo está haciendo la Fuerza Pública.

Esta estructura genera temor en la Sierra Nevada. Foto: Los Pachencas

Según el antropólogo y experto en violencia Lerber Dimas, hasta el momento este acuerdo se viene cumpliendo y ha habido un cese de hostilidades.



“Las comunidades en algunos sectores nos han dicho que los miembros de estos grupos han estado ausentes desde hace varias semanas y que la Fuerza Pública también ha sido retirada por parte del Gobierno progresivamente, cumpliendo así la bilateralidad”, comentó Dimas, pero señaló que es importante un monitoreo en estas poblaciones afectadas por homicidios, extorsiones y amenazas de estos grupos armados, pues al retirar a la autoridad de la zona, los habitantes quedan desprotegidos.

En esta zona del país actúan las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’ (Acsn), también conocidos como ‘los Pachencas’, y las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) o ‘clan del Golfo’, las dos con incidencia en la Sierra Nevada de Santa Marta.



El año pasado, solo en la capital del Magdalena se registraron 195 crímenes, la mayoría de ellos relacionados con la guerra entre estos grupos criminales; por ahora, autoridades registran un comienzo de año tranquilo en la zona.



Entre tanto, desde Córdoba, Jorge Elías Ricardo Rada, presidente de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR), declaró que el cese del fuego bilateral es una de las mejores noticias para su región en el comienzo de este año, pues hasta el momento las Agc que operan en su territorio han mantenido su palabra.



Prudencia en Antioquia

En Antioquia, si bien hay esperanza de alcanzar la paz con el ‘clan del Golfo’, grupo armado que tiene su base principal en el Urabá antioqueño, también hay escepticismo y se prefiere la prudencia, pues en más de una ocasión durante el 2022 el departamento estuvo en alerta máxima por cuenta de los ‘paros armados’ decretados por esta organización armada.



“Hay mucha expectativa, pero también hay mucho silencio. De una u otra manera, en la historia de Urabá a nosotros nos enseñaron, y a las malas, a ser muy silenciosos frente a esos temas, pero la gente aguarda esperanza”, dice el personero de Apartadó, Rubén Darío Correa.

Grupos armados ilegales asustan en el suroccidente colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

En datos oficiales, las Agc tienen presencia en los 15 municipios adscritos al Departamento de Policía de Urabá (11 de Antioquia y 4 del Chocó), con unos 1.200 hombres.



“Es un paso importante en la medida que haya un acuerdo de sentarnos y mirar, y que sea también con varios grupos, porque uno ve que al fin todos los grupos tienen un mismo hilo conductor”, concluyó el representante del Ministerio Público.

En Antioquia no se han registrado enfrentamientos con el ‘clan del Golfo’ en esta primera semana de 2023. Sin embargo, por estos días se conoció que hay temor entre los habitantes de San José de Urabá, corregimiento de Dabeiba, tras la súbita salida de los 17 policías que custodiaban esta zona del departamento.



Los problemas de infraestructura de la estación de policía del lugar hicieron imposible que los uniformados realizaran allí su labor, por lo que el 31 de diciembre la dejaron abandonada.



Tras estos hechos, hay denuncias sobre una supuesta presencia de integrantes del ‘clan del Golfo’, quienes habrían llegado al lugar ante la ausencia de policías en la zona. No obstante, autoridades no confirmaron estas declaraciones.

