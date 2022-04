La Universidad Popular del Cesar (Upc) mantiene paralizado el calendario académico de este primer semestre, en las sedes de Valledupar y Aguachica.



La determinación fue adoptada por el Consejo Académico de la Universidad, tras el paro decretado recientemente por la asamblea multiestamentaria de estudiantes, docentes y sindicato, por el no pago de varios salarios.



Las directivas de la UPC argumentan que, a pesar del diálogo sostenido con los líderes y docentes para retornar las actividades, sin perjudicar sus derechos de opinión y protesta, no se ha podido llegar a un acuerdo entre las partes.

Resulta improcedente reconocer y pagar salarios

“Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario suspender temporalmente las actividades académicas, correspondiente a este periodo y se abren mesas de trabajo y concertación con los estudiantes, a efectos de evaluar la viabilidad técnica y financiera de las propuestas o peticiones”, recalcó la UPC en un comunicado.



Según la institución, la decisión en pleno del Consejo Académico también se tuvo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que resulta improcedente reconocer y pagar salarios (honorarios) por servicios no prestados efectivamente a la entidad sin justificación legal.



“Toda vez que ello implicaría permitir un enriquecimiento sin causa a favor del servidor, en detrimento de la administración pública (Sentencias T-927 del 10 de octubre de 2003 y T-331 A del 2 de mayo de 2006). Lo anterior se refuerza con lo dispuesto en el Decreto 1737 del 15 de mayo de 2009, donde el Gobierno Nacional señaló la imposibilidad de que se puedan realizar pagos por servicios no prestado”, detalló el alma máter.

$ 24.171 millones se destinaron para la construcción de aulas en la Universidad Popular del Cesar. Foto: Archivo Particular

La crisis financiera

La crisis institucional por la que atraviesa este centro universitario viene desde años anteriores.



Un panorama que ha ido adquiriendo diversos matices en el que han salido a relucir denuncias y controversias entre directivas, docentes y estudiantes.



En la lista de estos reclamos destaca la desfinanciación de la universidad lo que ha generado el no pago de prestaciones y salarios de 700 docentes catedráticos y ocasionales, situación que afecta a más de mil estudiantes.



“El nuevo esquema de financiación de las universidades cambió a partir del año pasado. Es decir, el 90 por ciento de las matrículas las asumió el Ministerio del Interior y el gobierno departamental a través de las becas Cesar. Parece ser, que la UPC no está preparada para esto porque se presentan atrasos en la facturación”, comentó un docente de la institución.



Un grupo de docentes sostiene que la universidad les adeuda más de cinco mil millones de pesos correspondiente a la liquidación del año pasado.



“El mes de marzo lo pagaron apenas la semana pasada, a algunos no les cancelaron bonificaciones. No hay certeza del pago porque la universidad no tiene flujo de caja. No cuenta con dinero para nada, debido a una mala planeación financiera”, recalcó Mario Bolívar, vocero de los docentes.

Diálogo con el nuevo rector del alma máte

El vocero cuestiona, además, que parte del equipamiento de la institución no funciona correctamente y falta dotación de algunos elementos.



“Algunos aires no sirven, hay deficiencias en las baterías sanitarias, laboratorios, la dotación de computadores no es la mejor. También hemos perdido el registro certificado de algunos programas banderas como microbiología, programa insigne de la UP”, subrayó el vocero.



El colectivo de docentes confía en un diálogo con el nuevo rector del alma máter, Robert Romero Ramírez, quien asume el cargo el próximo martes.



“En este momento el cese de actividades afecta a 1.058 docentes y más 16.000 estudiantes. Esperamos sentarnos con el nuevo rector para buscar una solución a esta problemática”, puntualizó Bolívar.



Ludys Ovalle Jácome

Valledupar

