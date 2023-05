Con la decisión del presidente Petro del cese unilateral al fuego con las disidencias de las Farc y el pronunciamiento del estado mayor de ese grupo armado de intensificar sus acciones “los que llevamos las de perder somos los campesinos, que somos las personas más vulnerables que quedamos en la mitad del conflicto”.



Así lo afirmó el representante a la Cámara por la circunscripción del Paz de Meta y Guaviare, William Aljure, mientras que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, respaldaron la decisión del jefe de Estado de suspender el cese bilateral al fuego con las disidencias de las Farc en Meta y otros tres departamentos.



(Lea también: El duro mensaje del gobernador del Meta a disidencias de 'Mordisco': actúan con cinismo)

El mandatario del Meta desde hace varios meses venía advirtiendo que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ habían reactivado extorsiones, secuestros, que instalaban minas antipersona, hacían reclutamientos forzados y otras acciones en contra de las comunidades del Meta y otras regiones.

Lo que sigue es que la gente debe rodear a la Fuerza Pública para que estas hostilidades cesen, activar las operaciones militares para que los que tengan miedo sean los violentos FACEBOOK

TWITTER

“El Gobierno había sido muy generoso y lo aplaudimos, pero si este grupo no estaba mostrando señales de paz, es acertada la decisión del presidente. Lo que sigue es que la gente debe rodear a la Fuerza Pública para que estas hostilidades cesen, activar las operaciones militares para que los que tengan miedo sean los violentos”, dijo Zuluaga, enfatizando que siempre apegados a la Ley y al Derecho Internacional Humanitario.



(Además: Excombatientes de las Farc que fueron amenazados en Meta serán trasladados a Acacías)



Añadió que para este 23 de mayo convocará un consejo de seguridad que permita coordinar las acciones, esperando que se haga en todo el país, pues es de la mano del Ejército, a la Policía y el Gobierno Nacional "tenemos que demostrarle a los violentos que con el Estado no se juega”.



Y agregó: ¡Increíble! Ahora les salimos a deber a las disidencias. Se aprovecharon de la mano generosa del Gobierno en su anhelo por encontrar la paz. Ahora lo maltratan y amenazan con más muertos. Respaldo total a nuestra Fuerza Pública y a la decisión del presidente”.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Foto: Archivo EL TIEMPO

Mientras que el alcalde de Villavicencio aseguró que los que tengan voluntad de paz deben manifestarlo con hechos, porque la negociación no puede convertirse en un ropaje para seguir delinquiendo impunemente y pidió que la fuerza pública tome las medidas conducentes para combatir la delincuencia.



El sociólogo Miguel Ángel Venegas aseguró que la medida es lamentable, no tanto por estar o no de acuerdo con ella, sino porque se trata de un palo en la carreta que se le pone a la posibilidad de paz y afecta las condiciones pautadas en un proceso de paz.



Por esa razón, Venegas señala que esa circunstancia obliga a reestructurar la agenda con las guerrillas y optar por caminos que convenzan a las partes, pero mucho más a la opinión pública que está mirando el proceso con mucha cautela.



(Le recomendamos leer: ¿Disidencias de 'Mordisco' y de 'Segunda Marquetalia', en disputa por cañon río Duda?)

Facebook Twitter Linkedin

Polémico cartel de disidencias de alias Iván Mordisco. Foto: Ernesto Guzmán/EFE y archivo particular

Fuentes militares señalan que las disidencias de las Farc hacen presencia en los municipios del sur del Meta: Uribe, Mesetas, Lejanías, San Juan de Arama, La Macarena, Vista Hermosa, Puerto Concordia, Puerto Gaitán y Mapiripán, donde están ubicados los espacios territoriales de los excombatientes de las Farc.



No obstante, es particularmente curioso que un grupo firmantes de paz en Mesetas haya sido amenazado y tenga que desplazarse de su lugar diferente al de donde había establecido su residencia y que otros vecinos que también entregaron las armas y que están en Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena no hayan sido amenazados.



(Además: El poderío de las disidencias de 'Mordisco' que amenaza con multiplicar muertos)

Facebook Twitter Linkedin

Explosivos incautados a las disidencias de las Farc. Foto: Fuerzas Militares

En ese sentido, el profesor Venegas señaló que hay que comprender en detalle las condiciones del conflicto armado en la región, porque allí se podrían escudriñar las ventajas comparativas que tiene enfrentar una comunidad y no otro en términos de medio ambiente, financiación del grupo, del poder territorial y de un Estado que hace esfuerzos por insertar estas regiones en sus programas sociales y de desarrollo.



(Le puede interesar: Tras atroz crimen de disidencias, paz total de Petro enfrenta otro desafío: ¿qué sigue?)



También llamó la atención de que, en la mayoría de los procesos de diálogos y negociación, los grupos armados incrementan su presencia y accionar para tener mayor poder de negociación, como lo muestra la historia nacional de estos procesos.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO