Exigen justicia por muerte de dos personas tras procedimiento policial

La muerte del joven José Avilio Soto Guevara y de Luz Helia Solarte Martínez, excandidata al concejo de Manaure (Cesar), sigue siendo un hecho doloroso para sus familiares.



Las víctimas fallecieron de varios impactos de armas de fuego, tras un procedimiento policial, registrados el pasado 20 de julio en esta localidad.

En la tarde de este martes, familiares de las víctimas realizaron un plantón en las instalaciones de la Fiscalía en Valledupar, ya que el caso pasó a la Instrucción Penal Militar, por lo que temen quede en la impunidad.



“Consideramos que la decisión fue tomada de manera apresurada, desconociendo los pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en casos similares, donde se ha ratificado que casos como en los que murieron estas personas son de conocimiento de la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía”, reza el comunicado enviado por los familiares de las víctimas.



En este mismo contexto, exigieron a las autoridades competentes celeridad en los compromisos adquiridos en los diferentes consejos de seguridad que se realizaron posterior a la muerte de estas personas, donde indicaron que se darían las garantías, respetando el debido proceso.

“Recibimos con total extrañeza la decisión tomada por el Fiscal asignado al caso, y lo que sin duda alguna generará que en estos casos no se llegue a la verdad y queden impune tan graves y lamentables hechos”, recalca la familia Guevara.



De igual manera, hacen un llamado a todos los entes competentes del caso para que la muerte de sus seres queridos no quede en el olvido.



“La muerte de nuestros seres queridos ha causado un vacío irreparable en nuestras familias, que aún no superamos la inesperada partida de personas inocentes que no merecían ser asesinadas”, recalcan los familiares.

Así sucedieron los hechos en Manaure

El pasado 20 de julio, José Avidio Soto Guevara, de 17 años, se desplazaba en una motocicleta en la vía que de Manaure conduce al corregimiento de Sabanas de León.



“Tengo entendido que el joven se desplazaba en una motocicleta en la vía que de Manaure conduce al corregimiento de Sabanas de León. Al parecer, hizo caso omiso a la señal de las autoridades, se voló el retén y sacó una pistola traumática. La Policía reaccionó y uno de los disparos impactó al muchacho”, relató Henry Oñate Fragozo, mandatario local.



El joven fue remitido a un centro hospitalario, donde falleció tras la gravedad de las heridas.

Al conocerse el deceso del muchacho, un grupo de personas se tomó la estación de Policía de este municipio, lo que generó alteración de orden público.



En el desarrollo de los disturbios, Luz Helia Solarte salió a buscar a sus hijos, pero quedó tendida en una de las calzadas, tras recibir un impacto de bala.



Hasta la presente, las autoridades no han reportado capturados por estos hechos.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

