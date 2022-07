En La Gloria, Cesar, acusan a un patrullero de dispararle a un joven cuando este se encontraba esposado. El hombre, identificado como Luis Guillermo Amaris, de 21 años, falleció debido a la gravedad de las heridas.



Según relata Jesús Armando Amaris para Noticias Caracol, su primo protagonizó una riña, razón por la cual fue detenido. Asegura que la comunidad vio que estaba siendo golpeado a pesar de estar reducido. Posteriormente, un patrullero le disparó.



Asimismo, señala que su primo no pudo ser atendido oportunamente debido a que seguía esposado en el momento en que llegó a un centro médico.



​"Los médicos no podían canalizarlo. Me tocó ir a mí mismo a la Policía para que me dieran las llaves de las esposas y que lo pudieran atender. Lastimosamente, mi primo murió desangrado", señaló.

Por su parte, el coronel Luis León Rodríguez dio su versión de los hechos.



"Los patrulleros son agredidos por algunas personas que se encontraban en el lugar, lo cual interrumpe el procedimiento. Son agredidos de diferentes maneras con armas corto punzantes, tipo machete, y elementos contundentes. Se presenta un disparo con arma de fuego y muere un ciudadano", señaló.



El secretario de Gobierno, Armando Amaris, tío de Luis Guillermo Amaris, pidió una investigación de los hechos para esclarecer lo sucedido y "que se haga justicia".