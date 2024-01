Cesar: cárcel a guarda de seguridad de la Fiscalía acusado de abuso sexual a menor

Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de carcelario a un hombre, presuntamente, implicado en el delito de acto sexual violento agravado contra una menor de edad, con circunstancia de mayor punibilidad.



El lamentable episodio se registró el pasado 2 de enero en Codazzi (Cesar), cuando el presunto responsable se desempeñaba como guarda de seguridad en la sede de la Fiscalía en esta localidad.



(Además: Atención jóvenes: hay 600 becas para formación en tecnología en 5 ciudades capitales)

De acuerdo al relato del padre de la víctima, el habría aprovechado que la joven quedó bajo su cuidado, cuando llegaron a la sede de la entidad para interponer una denuncia.



Durante las investigaciones de la Fiscalía, se evidenciaron videos y fotografías en el momento en que el imputado habría intentado realizar tocamientos en las piernas y besar a la menor a la fuerza.



Tras una orden judicial, el hombre fue capturado por la Policía Nacional el pasado 11 de enero en el centro de Codazzi.



(También: En video: cierre de Plaza de los Coches en Cartagena migró prostitución a otras calles)



El procesado, que no aceptó su responsabilidad por el delito imputado, podría enfrentar una pena entre 10 y 24 años de prisión.



La persistencia de este flagelo preocupa a la comunidad cesarense. El año pasado se expidieron 356 órdenes capturas para presuntos abusadores sexuales en esta sección del Caribe colombiano, donde la mayoría de las víctimas son menores de edad.



Yenny Coronado, directora del Consultorio Jurídico de Areandina, sede Valledupar, rechazó este tipo de conductas que atentan contra la integridad y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes.



“Esta población afectada merece una especial protección no solamente de los padrea de familia, sino también, de la ciudadanía en general. De allí la necesidad de que la institucionalidad realice cabalmente su trabajo para minimizar el riesgo de los afectados. Es imperioso realizar las capturas pertinentes para que no se repitan estos actos deplorables que atentan contra los menores de edad”, precisó Coronado.

Más noticias en Colombia



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar