Por bloqueos, Cerrejón suspende operaciones desde este domingo

Por los bloqueos que se vienen presentando en las principales vías del país en medio del paro nacional, la compañía minera Cerrejón, ubicada en La Guajira, anunció este domingo que suspenderá operaciones.



En un comunicado argumentan que la empresa está siendo afectada actualmente por dos bloqueos que han impedido el transporte de carbón y la entrega de agua a las comunidades, así como la llegada de insumos esenciales para la operación minera que son trasladados desde Puerto Bolívar.



"La falta de combustible, provocada por dichos bloqueos, ha resultado en que Cerrejón no pueda desarrollar sus actividades mineras por fuerza mayor y, en consecuencia, a partir de hoy, se paran sus operaciones, de una manera responsable y aplicando todos los protocolos de seguridad", aseguró la compañía en un comunicado.



Dijeron, además, que uno de los bloqueos está sobre la línea férrea y comenzó 5 de mayo y es liderado por extrabajadores de la empresa.



"Estas personas, que habían sido desvinculadas el pasado mes de febrero, acudieron a las vías de hecho para exigir su reintegro a la compañía o indemnizaciones adicionales a las establecidas legalmente, pese a existir vías jurídicas para reclamar cualquier derecho que consideren tener", señalaron.



Y agregaron que Cerrejón ha estado abierta al diálogo para desbloquear la vía, pero esto no ha sido posible.



"Al no poder transportar el combustible por tren, la empresa contrató camiones cisterna para llevarlo por carretera, una solución temporal que no alcanza a satisfacer las necesidades de la operación minera. Sin embargo, el jueves 20 de mayo, miembros de la comunidad de Media Luna bloquearon la entrada a las instalaciones, exigiendo empleos y otras peticiones, impidiendo la salida de cualquier vehículo de puerto", complementaron en el comunicado.



"Sin embargo, estos bloqueos afectan los esfuerzos por garantizar la sostenibilidad y competitividad de la compañía, al tiempo que impactan la reputación de Cerrejón y del país como proveedor confiable de carbón en el mercado internacional, así como a los trabajadores y sus familias, a las comunidades que dejan de recibir agua y otras ayudas, a los municipios cercanos a las operaciones, a La Guajira y al país", sentenció Cerrejón.



