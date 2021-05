Cerrejón sigue parado, Sintracarbón se opone a suspensión de contratos

Cerrejón anunció que sostendrá durante varios días la declaratoria de Fuerza Mayor, que llevó a la parálisis de actividades mineras y a la suspensión temporal de unos 10 mil contratos laborales entre directos y tercerizados, tras la falta de combustible por dos bloqueos en su línea férrea.



Uno de los bloqueos fue protagonizado por indígenas wayuu, en la comunidad de Media Luna, que impedía el transporte terrestre de combustible desde Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, hasta la mina en Albania. Ya fue levando.



(Además: En Cartagena capturan depredador del manglar que rellenaba y vendía)

“El desbloqueo de las instalaciones de Puerto Bolívar va a permitir el transporte de combustible, por medio de carrotanques, hasta la mina. Sin embargo, el evento que generó la Fuerza Mayor en Cerrejón se mantiene, dado que el transporte por carretera es insuficiente”, indicó la multinacional a través de un comunicado.



Sostienen que se necesitarán varios días, para poder reconstruir un inventario que permita asegurar la continuidad de las operaciones de manera sostenida.



Por lo que un reinicio pronto y sostenible de las operaciones sólo será posible con el levantamiento del otro bloqueo sobre la línea férrea, que completa 22 días y que adelantan 226 extrabajadores de la compañía que aducen ser despedidos sin justa causa.



(Lo invitamos a leer: Las noticias falsas que no debe creer en medio del paro)

El desbloqueo de las instalaciones de Puerto Bolívar va a permitir el transporte de combustible, por medio de carrotanques, hasta la mina FACEBOOK

TWITTER

Las partes manifiestan estar abiertas al dialogo, sin embargo, no han podido colocarse de acuerdo, debido a que Cerrejón pide que se excluya de la conversación la posibilidad de reintegros y esto no ha sido aceptado por los extrabajadores, quienes piden ser reintegrados.



Sindicato se opone a la figura de Fuerza mayor que los deja cesantes.



Para Sintracarbón, sindicato mayoritario de Cerrejón, la fuerza mayor declarada por la compañía y que los dejó cesantes, es un mito, debido a que se requiere que sea imprevisible e irresistible.



“La escasez de combustible no es lo suficientemente argumentativo para una fuerza mayor, porque es fácilmente superable. El único combustible que hay en Colombia no es el que está almacenado en Puerto Bolívar”, señala el presidente de Sintracarbón Igor Díaz.



(Además: En Barranquilla es donde menos jóvenes han protestado durante el paro)

Además, esta figura debe ser autorizada por el ministerio del Trabajo, por lo que señalan que hay violación del debido proceso y piden su intervención.



“El camino no es polarizar a la población trabajadora y a la población guajira frente a creer que los que están en la línea férrea, están ilegalmente tratando de afectar a la compañía. Es un mal mensaje, el mensaje es que ellos están allí buscando un diálogo”, indicó Díaz.



En una rueda de prensa el presidente de Unión Sindical Obrera (USO), que acompaña a Sintracarbón y a los extrabajadores, sostuvo que, si al inicio de la pandemia en una coyuntura imprevisible, no se pudo utilizar la figura de fuerza mayor puesto que no estaban dadas las condiciones, en este escenario menos.



(Lo invitamos a leer: Cayó banda que ofrecía servicios sexuales para extorsionar a clientes)

El camino no es polarizar a la población trabajadora y a la población guajira frente a creer que los que están en la línea férrea, están ilegalmente tratando de afectar a la compañía. FACEBOOK

TWITTER

“Es una conducta ilegal, antiética e irresponsable. Esto es leña al fuego, porque hoy si se está luchando en las calles es contra el hambre, el desempleo, la renta básica y lo que no puede hacer Cerrejón es agravar esa situación social, quitándoles los ingresos a los trabajadores”, indicó Palma.



Finalmente, Sintracarbón manifestó su disposición de diálogo para sentarse en la mesa junto con los voceros de los extrabajadores y la compañía. Piden a la empresa garantías y una opción de dialogo para superar este conflicto.



(Además: Soldado habría asesinado a mujer y atacado a sus 2 hijas en Sardinata

No es hora de callar patrocinado)



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Indígenas bloquean Alcaldía de Montería y Gobernación de Córdoba

Conmoción en Barranquilla por la muerte de sacerdote ‘youtuber’