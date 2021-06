Cerrejón reinicia transporte del tren, tras levantamiento de bloqueo

El tren de Cerrejón reinició esta tarde operaciones, tras el levantamiento voluntario del bloqueo en la línea férrea, que duró más de un día, por parte de un grupo de extrabajadores que reclaman ser reingresados.

La noticia fue confirmada por la carbonera a través de su cuenta de twitter @cerrejoncol, acompañado de un vídeo en el que se observa el tren a su salida de la mina, mientras que, a un lado, uno de los trabajadores ondea una bandera de Colombia.



“El tren de Cerrejón es el tren de La Guajira, porque la línea férrea es mucho más que carbón. Por sus vías circulan vagones que se transforman en regalías, puestos de trabajos, auxilios académicos y programas de conservación ambiental”, twitteó la compañía.



Por su parte, los extrabajadores manifestaron en un comunicado su decisión de levantar el bloqueo indefinidamente para abrir nuevos caminos al diálogo, “que permita la solución de la problemática de los trabajadores despedidos injustamente por Cerrejón”.



Así mismo, le enviaron un mensaje a la presidenta Claudia Bejarano y a la alta gerencia, de que estar prestos a ser escuchados por la minera.



Indicaron, además, que no son enemigos de Cerrejón y solo reclaman justicia social con 226 familias afectadas con la salida del personal.



También, mandaron un mensaje a los más de nueve mil trabajadores activos, quienes en horas de la mañana protagonizaron varios plantones en el complejo minero, para pedir no más bloqueos, a través de vídeos que se hicieron virales en las redes sociales.



“Nuestras acciones no buscan perjudicar a nadie. Por el contrario, busca garantizar la estabilidad laborar de los trabajadores activos, ya que Cerrejón en su plan de ‘transformación’ lo que pretende es eliminar 700 puestos de trabajo”, indicaron.



Las empresas contratistas también se pronunciaron, para exigir el fin de los bloqueos ilegales a la vía férrea, que ponen en peligro la estabilidad laboral de todas las personas que trabajan de forma directa e indirecta en la producción y exportación de carbón en La Guajira.



Es de señalar, que estos mismos extrabajadores protagonizaron un bloqueo de 23 días que obligó a la carbonera a declarar la fuerza mayor por siete días y la suspensión de los contratos laborales a más de nueve mil trabajadores entre directos e indirectos.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA

