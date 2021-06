Cerrejón pide intervención por bloqueo que pone en riesgo operaciones

La minera Cerrejón solicitó a las autoridades su intervención inmediata frente al nuevo bloqueo que registra en la línea férrea, por parte de un grupo de extrabajadores, que coloca “en peligro la estabilidad laboral de más de 9.000 familias”.



“Hoy amanecemos nuevamente bloqueados, cuando el camino en cualquier estado de derecho es acudir a los jueces, si tienen alguna inquietud sobre la liquidación o la forma como se realizó la terminación de contratos el camino normal es acudir a los jueces y no emprender acciones de hecho”, sostuvo el vicepresidente de Cerrejón Luis Marulanda.



(Además: ¿Qué va a pasar con la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali?)

Hoy amanecemos nuevamente bloqueados, cuando el camino en cualquier estado de derecho es acudir a los jueces FACEBOOK

TWITTER

La operación del complejo minero se encuentra en riesgo, si se tiene en cuenta que en aún no había alcanzado a normalizar sus actividades, tras el reinicio hace cinco días, por falta de combustible que es transportado por la línea férrea y que los mantuvo cesantes siete días.



“No habíamos alcanzado a normalizar las operaciones, el riesgo si no se desbloquea es que volvamos nuevamente a una fuerza mayor, a paralizar y a impactar a estas nueve mil personas en forma directa, a toda La Guajira y al país”, indicó Marulanda.



A través de un comunicado la carbonera indicó que dentro del diálogo sostenido el pasado viernes, “se les comunicó que el reintegro no era posible y que, si no estaban de acuerdo con las indemnizaciones, se podrían revisar las liquidaciones para asegurar que se hicieron de manera correcta”.



(Además, en video: Atraco a comensales de un restaurante en Cartagena)

... si tienen alguna inquietud sobre la liquidación o la forma como se realizó la terminación de contratos el camino normal es acudir a los jueces y no emprender acciones de hecho FACEBOOK

TWITTER

Marulanda, denunció que este grupo de personas ha venido adelantando varias acciones de hecho, una vez fueron notificados de su salida.



Una de ellas, es la incineración de seis buses a la empresa Amtur, contratista de Cerrejón, encargada de transportar los trabajadores desde Riohacha hasta La Mina.



También han realizado bloqueos intermitentes a las vías nacionales y privadas de acceso a la operación y últimamente protagonizaron un bloqueo de 23 días que los obligó a declarar la fuerza mayor y la suspensión de los contratos laborales a unos nueve mil trabajadores entre directos e indirectos.



(Le puede interesar: Millonarias pérdidas deja el robo de ganado en el Cesar)



La carbonera recordó que a este grupo de extrabajadores que lidera el bloqueo ilegal de la línea férrea, se le ofreció individualmente, un mutuo acuerdo para su desvinculación de la empresa, con beneficios que iban más allá de lo establecido por la Ley, el cual no fue aceptado por la mayor parte de este grupo.



Finalmente, mostró su disposición al diálogo con todos sus públicos de interés de una manera transparente y sincera. “Sin embargo, estas conversaciones nunca pueden realizarse bajo la presión de vías de hecho, como lo son los bloqueos ilegales”, puntualizó.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

Más noticias en Colombia

Comunidad indígena de la Sierra Nevada se niega a vacunarse

A la cárcel presunto responsable de feminicidio en Pereira