Contratistas de Cerrejón piden intervención para levantar protestas

Más de 4 mil trabajadores de unas 35 empresas contratistas de Cerrejón piden a las autoridades intervención para el levantamiento de dos bloqueos que se registran en la línea férrea de la carbonera y que impiden su derecho al trabajo.



“Los bloqueos en la línea férrea y en las instalaciones de Puerto Bolívar son vías de hecho que, como ya ha dicho la Fiscalía, son acciones ilegales que nos están impidiendo trabajar y llevar a nuestras familias el sustento diario”, indicaron a través de un comunicado.



Días antes, los empleados de Cerrejón habían realizado la misma petición a las autoridades. Ya fueron notificados de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor a cerca de seis mil trabajadores directos.

Desde el pasado domingo, unos 10 trabajadores directos e indirectos se encuentran cesantes tras la parálisis en las operaciones del complejo minero, luego de que la compañía hiciera el anuncio aduciendo fuerza mayor por falta de combustible para operar los equipos.



La multinacional importa el combustible y los insumos que requiere para realizar la actividad minera, los cuales ingresan por puerto, en sus instalaciones de Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, para luego ser transportados en tren hasta la mina, en Albania.



La presidenta de Cerrejón Claudia Bejarano, indicó que “por fuerza mayor hemos tenido que parar las operaciones y suspender los contratos de los trabajadores y de los contratistas. Esperamos y confiamos que con la ayuda de las autoridades podamos resolver esta situación prontamente para volver a operar”.



Uno de los bloqueos se encuentra a la altura del kilómetro 17 de la línea y es protagonizado desde hace 21 días por 226 extrabajadores que alegan ser despedidos sin justa causa y piden reintegro. Lo que impidió el transporte de carbón desde la mina hasta puerto.



Obligando a la empresa a transportar en camiones cisternas el combustible para poder operar. Se estima que unos 30 vehículos realizaban esta labor diariamente.



El segundo, completa siete días y lo adelantan las comunidades wayuu de Media Luna, a la entrada de Puerto Bolívar, para pedir empleo. Impidiendo la entrada y salida de vehículos, dificultando con ellos el transporte del combustible, lo que originó la parálisis.



Los ministerios de Minas y Trabajo, junto con la gobernación de La Guajira, las alcaldías locales, Sintracarbón y otras entidades, tratan de buscar una salida al conflicto.



Los extrabajadores aseguran que se mantienen firmes en su lucha y alegan que la empresa tiene la opción de transportar combustible nacional.



“Hemos tenido varios acercamientos, pero Cerrejón mantiene su no rotundo frente al dialogo, y hasta que no cambie su posición seguimos en las vías de hecho. La diferencia radica en que no quiere firmar un acta de garantías para dialogar y negociar para levantar la protesta”, indicó Jorge Viecco, uno de los voceros.



Por su parte, a través de un comunicado Sintracarbón, indicó que realizan acompañamiento, para aportar en la solución sin usurpar la vocería de ellos, realizando contactos con las autoridades de la compañía y del Estado.



“Nos hemos topado con una administración de Cerrejón muy lejana al interés de superar este asunto por la vía del diálogo y la concertación, desoyendo incluso a los altos dignatarios de la institucionalidad”, señaló el sindicato.



Eliana Mejía Ospino

​Especial para EL TIEMPO

Riohacha

