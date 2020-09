Cerrejón ratifica disposición de negociar para terminar con huelga

Cerrejón manifestó una vez más que se encuentra abierta a negociar con su Sindicato mayoritario de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón) la nueva Convención Colectiva de Trabajo CCT, con miras de buscar una salida al conflicto laboral.

De acuerdo con la multinacional, buscan un acuerdo que sea beneficioso para los trabajadores, sus familias y las comunidades y, al tiempo, asegure la supervivencia de la compañía. Advirtiendo de paso que el cambio de turno no es objeto de negociación.



Su posición fue dada a conocer tras once días de huelga, luego de que los ministros de Trabajo y de Minas y Energía, junto con el Gobernador de La Guajira, hicieran un llamado urgente a las partes para que, mediante el diálogo social, se sienten nuevamente a negociar y avanzar en un posible acuerdo.

“Agradecemos a las autoridades nacionales y regionales su mediación e interés en la solución de la negociación colectiva. Sin embargo, hay que señalar que, tras declarar la huelga, Sintracarbón no se ha acercado de manera directa a la compañía para poder dialogar de forma respetuosa y transparente en el marco de la CCT”, señaló Cerrejón a través de un comunicado.



Asimismo, recalcó que la realidad de la compañía los obliga a transformarse. “Entre las muchas medidas puestas en marcha para lograr la sostenibilidad de Cerrejón, se encuentra el cambio de turno de trabajo que no forma parte de la CCT y, por lo tanto, no es objeto de negociación, pese a que el sindicato ha señalado que es uno de los motivos que los llevaron a declarar la huelga”.

Ante la propuesta del Ministro de Trabajo de crear una mesa técnica internacional o independiente para analizar el turno de trabajo, Cerrejón ha señalado que desde antes de iniciada la huelga le planteó al sindicato la opción de crear mesas técnicas para acompañar la implementación segura y exitosa del nuevo turno de trabajo.



Sin embargo, la diferencia estuvo en que la empresa pedía que la mesa fuera realizada de forma paralela a la implementación de la medida y el sindicato pedía que se suspendiera la medida hasta tanto no se conocieran los resultados de la mesa técnica.

La empresa sostiene que hizo una oferta muy generosa a Sintracarbón que, sumada con los beneficios no convencionales, superaba los 174.000 millones de pesos anuales.



Lo anterior "es un esfuerzo que hace la compañía" en medio de la crisis del mercado del carbón, agudizada por la emergencia provocada por el covid-19, que permite garantizar la sostenibilidad de la empresa y, por ende, la capacidad de seguir generando empleo.



Por su parte, el presidente de Sintracarbón y miembro de la comisión negociadora, Igor Díaz, asegura que están dispuestos a sentarse a negociar con la empresa con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. “Estamos a la espera de que el ministerio defina la orientación de cuándo nos sentamos, ellos están en esa gestión”, dijo.

Situación de Cerrejón

Cerrejón ha indicado que la crisis que vive es real y la huelga la hace aún más difícil. En el primer semestre de 2020, la carbonera registró la cifra de exportación más baja de los últimos 18 años, con un precio del carbón que ha caído un 26 por ciento durante ese mismo periodo. Lo anterior se ha visto reflejado en los resultados financieros que arrojaron una pérdida de 368.000 millones de pesos.



Todo esto, como consecuencia de la reducción de la demanda de carbón, la drástica caída de los precios, la falta de acceso a reservas más rentables por diferentes fallos judiciales, entre ellos al Tajo La Puente, que dio origen a la desviación del arroyo Bruno.



La crisis se agudizó más por la parálisis generada por la pandemia a nivel mundial y el anuncio de BHP Billinton de vender su negocio carbonífero a nivel mundial, entre los que se encuentra su participación en la mina del Cerrejón, en la cual tiene acciones por partes iguales del 33,3 por ciento con AngloAmerican y Glencore.

Contingencia

Con la huelga, Cerrejón puso en marcha el plan de contingencia, el cual contiene las actividades imprescindibles que deben realizarse durante el cese de operaciones, para preservar los equipos e instalaciones.



Dentro de estas actividades, está el control y operación de estaciones de bombeo, monitoreo y chequeo de taludes; inspecciones diarias de equipos e instalaciones en mina, línea férrea y puerto; reparaciones en caso de ser requeridas, operación y mantenimiento de las plantas de agua.



Durante la emergencia originada por la pandemia y a pesar de su crisis actual, "Cerrejón ha apoyado a La Guajira con más de 11.000 millones de pesos" en ayudas humanitarias.



Este apoyo se ha centrado, además de entregar más de 20 millones de litros de agua, distribuir más de 50.000 mercados y 100.000 tapabocas a las comunidades étnicas.

También, ha contribuido en el fortalecimiento del sector Salud con la donación del primer laboratorio de biología molecular del departamento y cerca de 100.000 insumos médicos, que incluyen tres respiradores mecánicos, además de 400 equipos como camillas hospitalarias, desfibriladores, monitores fetales y monitores de signos vitales, entre otros muchos.

Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha