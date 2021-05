Cerrejón comenzó a operar el complejo minero de forma gradual

Cerrejón reinició hoy, de manera gradual, las operaciones mineras después de haber reconstruido el inventario de combustible suficiente para superar la Fuerza Mayor, lo que representa la activación de contratos de unos diez mil trabajadores directos e indirectos.



La multinacional indicó que el reinicio de las operaciones se llevará a cabo implementando todos los protocolos de seguridad, incluyendo el cumplimiento de los cinco comportamientos de salud para reducir el riesgo de contagio del covid-19.



El reinicio de las operaciones se logra tras levantar dos bloqueos en su línea férrea que impedían el abastecimiento de combustible para la operación minera, y obligó a la declaratoria del evento de Fuerza Mayor.

Desde este jueves la carbonera reanudó el transporte de carbón, combustible e insumos entre la mina y Puerto Bolívar, pero no era lo suficiente para reconstruir el inventario que permitiera garantizar la operación.



Los dos bloqueos fueron levantados gracias a la intervención del Gobierno nacional, las autoridades locales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y el acompañamiento de Sintracarbón, lo que permitió la apertura del diálogo entre las partes.





Sintracarbón había anunciado que no hay motivo alguno para que Cerrejón tenga suspendida la operación, bajo el entendido de “una supuesta fuerza mayor”, ya que desde la noche del jueves se había iniciado el suministro de insumos.



Primeras reacciones

Los guajiros celebraron la decisión sobre el levantamiento de forma definitiva de la protesta de los 226 extrabajadores de Cerrejón, quienes se encuentran ahora a la espera de una respuesta de la compañía sobre las diferentes propuestas presentadas.



“Celebro la iniciativa del Sindicato del Cerrejón de propiciar el diálogo para encontrarle una salida a la parálisis de la actividad extractiva y la disposición de la empresa para lograrlo”, indicó el exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta Medina.



El representante a la Cámara Alfredo Deluque, a través de su cuenta de twitter dijo que “Los manifestantes de #LaGuajira siguen dando ejemplo! No sólo se han destacados por hacer marchas pacíficas, si no que los bloqueos que había fueron levantados antes de negociar. Mi admiración a todos ellos.



