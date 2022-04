Un angustioso llamado hizo el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, ante la emergencia que provoca el prolongado invierno en el municipio de Ancuyá, donde las autoridades enfrentan el gran desafío de reubicar a un corto plazo a 230 familias en zonas de alto riesgo.



La tarea de urgencia incluye, además, la reconstrucción seis acueductos veredales y más de diez puentes.



Pero como si lo anterior fuera poco la localidad se encuentra prácticamente aislada con el resto del departamento, solo la vía que conduce al vecino municipio de Sandoná está por ahora habilitada, pero con el gran temor de que también sea cerrada por el gran número de derrumbes que se han registrado desde hace más de dos meses.



Las imágenes del estado actual de la carretera que de Ancuya conduce al municipio de Linares es deplorable, a las aguas de varias quebradas se suma la gran cantidad de piedras, lodo y árboles que impiden el paso de toda clase de vehículos, por lo que será necesario iniciar los estudios correspondientes que permitan su pronta rehabilitación.



El primero en advertir sobre la difícil situación que se registra en esa jurisdicción fue el mandatario seccional, cuando en un categórico mensaje dirigido a los nariñenses solicitó que “apoyen a Ancuyá, el municipio está en un S.O.S. necesitamos hoy más que nunca toda la ayuda con apoyo humanitario”.



La emergencia ha ocasionado una crisis social y económica de tales proporciones, que algunas familias ya están pensando en trasladarse a otros municipios cercanos del occidente del departamento como Sandoná, Linares, La Florida e inclusive a la ciudad de Pasto porque no aguantan más el fuerte invierno.



Desde que empezó la ola invernal ya se han tenido que evacuar 82 familias campesinas, pero hay otras 230 que deberán ser reubicadas porque las viviendas donde habitan están en zonas de alto riesgo.



Desde el fin de semana pasado cuando las lluvias ya dejaron las tres primeras víctimas fatales identificadas como Zoraida Cundar, Vanesa Pantoja y el niño Cristian Zambrano, la Alcaldía Municipal advirtió el represamiento de la quebrada Lagartija que podría originar una nueva avalancha, por lo cual puso en máxima alerta a los habitantes de las veredas Guadual, La Floresta y El Limonal porque serían los más perjudicados.



Es de tal magnitud la emergencia que desde la administración municipal se ha hecho un vehemente llamado a la comunidad que dispone de viviendas o habitaciones en carácter de arrendamiento, de modo que las puedan ofrecer a aquellas familias damnificadas o a las que están en zonas de riesgo.

Suspendieron las clases presenciales

Hasta los niños y jóvenes se han visto afectados por el invierno porque desde la presente semana las autoridades municipales determinaron que en las distintas instituciones educativas del municipio se suspendieron las clases presenciales por lo que deben retomar la educación en sus respectivas casas.

El invierno ha provocado movimientos en masa. Foto: Archivo particular

La alcaldesa del municipio, Esmeralda Rocío Diaz Delgado, afirmó que “lo que está sucediendo en nuestro municipio es muy triste, pero vamos a unir fuerzas junto con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, el Concejo Municipal y el Ejército Nacional y las demás instituciones para poder articular las soluciones en favor de nuestra comunidad”.



Otra de las grandes dificultades en Ancuya se relaciona con garantizar la movilidad a todos los pobladores, toda vez que no están habilitadas las vías de acceso a los municipios de Guaitarilla y Linares por los constantes deslizamientos de tierra que se presentan a causa del invierno. Con la realización de mingas y con el apoyo de los hombres del Ejército se espera recuperar las carreteras después de Semana Santa.



Según el director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Jader Gaviria, se hace necesario continuar con el plan de evacuación de las familias que están en áreas de alto riesgo, mientras que para aliviar de manera temporal la situación a los damnificados se les viene brindando ayuda humanitaria y subsidios de arrendamiento.



“Se hacen las gestiones para ubicar unos albergues temporales para las familias que deben evacuar, habrá el acompañamiento de un carro tanque del Ejército para poder abastecer de agua potable a las familias”, dijo el funcionario.



Mientras tanto el líder del sector campesino Gonzalo Torres angustiado por la difícil realidad que están enfrentando las comunidades confesó que “de noche no podemos dormir porque tenemos familiares en las veredas y tenemos amigos que están sufriendo mucho a medida que pasan los días y las semanas”.

