La zona urbana de Tumaco lleva cerca de dos meses sin homicidios

Los tumaqueños residentes en su zona urbana respiran tranquilos, van a completar dos meses sin homicidios, pero en su área rural el panorama de violencia no cambia y por el contrario empeora.



En el inmediato pasado las cifras daban miedo. En el 2017 según la organización Human Rights Watch, HRW, la tasa de homicidios en Tumaco era cuatro veces superior a la tasa nacional; inclusive, la cifra aumentó casi un 50 por ciento en el 2018.



Y es que entre los dos años según las autoridades se presentaron en esa jurisdicción más de 300 homicidios.

Ahora, para sus más de 250.000 habitantes la felicidad en este territorio de la Costa Pacífica de Nariño no puede ser completa.



Fue el Comando Especial de Policía Pacífico Sur, CEPAS, el organismo que informó que gracias a las constantes tareas de patrullaje, registro y control por parte de sus uniformados, se ha logrado que por espacio de 55 días Tumaco no registre homicidios en su zona urbana y además se ha prevenido en los distintos barrios la comisión de otros delitos no menos graves.



El mismo organismo reveló la realización de intensas campañas dirigidas tanto a la comunidad como a los turistas en el sector de El Morro, con el fin de brindar la protección necesaria.



El otro récord fue el alcanzado el pasado fin de semana y puente festivo, cuando un gran número de tumaqueños y turistas procedentes de ciudades como Pasto e Ipiales llegaron hasta sus playas, con el propósito de descansar y pasar un tiempo agradable.



Así lo reveló el comandante de la Estación de Policía en Tumaco, mayor Jhon Alejandro Bermúdez, quien dijo que durante cuatro días hubo una gran afluencia de visitantes.



“Tuvimos una ocupación del cien por ciento de nuestra capacidad hotelera, una población flotante de más de 4.000 personas, las cuales disfrutaron de todas las actividades de esparcimiento y recreación”, aseguró.



Más de 50 efectivos de esa institución tuvieron a su cargo la vigilancia y el control permanente, para garantizar así la paz y tranquilidad a propios y visitantes.

Hizo énfasis que mientras en el 2020 en el perímetro urbano se registró un solo caso de hurto y otro de extorsión, en lo que va corrido del presente año “no se ha presentado ningún tipo de delitos gracias a los trabajos articulados adelantados con las diferentes autoridades”.



Los cierres de establecimientos y negocios nocturnos se han cumplido a cabalidad, al tiempo que Tumaco en las últimas semanas se ha convertido en sede de importantes eventos que congregaron a profesionales de distintas ramas.



“Se vienen realizando planes específicos con nuestras unidades en los distintos barrios, en aras de lograr resultados operativos importantes y apoyar a la convivencia ciudadana”, indicó.



Según la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, uno de sus mayores propósitos es que los jóvenes tengan opciones legales para dedicar su tiempo libre y pongan en practica aquellos emprendimientos que les permitirán ser grandes líderes y buenas personas.



La funcionaria tiene muy clara la necesidad de transformar las economías ilícitas en lícitas, “que le den calidad de vida a nuestra gente, pero relacionado con un trabajo para nuestros jóvenes que son los que lamentablemente siguen engrosando las filas de los muertos y de quienes están en los grupos al margen de la ley”.

El orden público en la zona rural de Tumaco contrasta con el de la urbana Foto: Archivo particular El orden público en la zona rural de Tumaco contrasta con el de la urbana Foto: Archivo particular

También cree que es imperiosa la necesidad de que el Gobierno Nacional y organismos de cooperación internacional dirijan su mirada hacia todo el potencial geográfico, turístico, pesquero y cultural que tiene Tumaco.



Cuando las autoridades explican el fenómeno manifiestan que ahora los grupos armados ilegales decidieron replegarse de la zona urbana a la rural del municipio por los intensos controles que ejercen los organismos de seguridad en los barrios y comunas, que han estado acompañados de campañas y jornadas sociales encaminadas a evitar que niños y jóvenes se enrolen a los grupos al margen de la ley.



Entre tanto en la zona rural la violencia se ha recrudecido por la llegada de nuevos actores armados que buscan el dominio de las rutas del narcotráfico.



Otro factor adicional es que en los resguardos indígenas y los consejos comunitarios la pandemia obligó a sus comunidades a protegerse en sus viviendas, lo que habría sido aprovechado por los grupos ilegales para incrementar la explotación y mercadeo de la coca a través del gran número de ríos y esteros que desembocan en el océano Pacífico.



Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en Tumaco hay presencia de por lo menos cinco estructuras armadas, entre las que figuran Los Contadores, Los Contadores de Iván Ríos, el Eln, los grupos residuales Frente Oliver Sinisterra, bloque occidental Alfonso Cano, Guerrillas Unidas del Pacifico, frente 30 y a través de algunos panfletos se conoció que habría aparecido el Comando conjunto de occidente y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

La zona rural, otra realidad

En cambio, en la zona rural donde se concentra el 66 por ciento de la población total del municipio y donde se contabilizan 380 veredas, la violencia aún persiste por cuenta de la presencia de los grupos armados ilegales.



Como lo reconoció la alcaldesa “eso hace que llegar a cada uno de esos lugares sea bastante complejo”.



En el resguardo indígena Inda Sabaleta ubicado en el corregimiento de Llorente, según el más reciente comunicado de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, entre el 27 de julio y el 4 de agosto del presente año se han presentado cinco fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.



“En la actualidad se encuentran confinadas aproximadamente 578 familias, con amenaza también para los resguardos que tienen límite con Inda Sabaleta como: La Brava, Inda Guacaray, Gran Rosario y Pulgande Campo Alegre”, señaló la misma organización.



El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo había alertado sobre el alto riesgo que corría la población civil en esa zona donde se produjo la muerte de seis personas, entre ellas una mujer embarazada que cayó víctima de una mina antipersona.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO

