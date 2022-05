Unos 500 perros que están en un refugio bajo el cuidado de una organización en la ciudad fronteriza de Ipiales, Nariño, se podrían quedar en la calle en los próximos días porque el lote que ocupan fue solicitado por la Alcaldía Municipal.



La Fundación Ángeles de Cuatro Patas cuya misión es la rehabilitación, rescate y adopción de perros callejeros, tiene para ello un refugio y dos albergues temporales, pero hoy las necesidades son mayores que los recursos con los que mensualmente cuenta para el sostenimiento de los mismos.



Sandra Chamorro, representante legal de la citada fundación ante un eventual desalojo al que se vería obligado a realizar, comentó que el sostenimiento y cuidado de los perros demanda muchos gastos.



Aunque reconoció que “somos una fundación de puertas abiertas”, no puede entender cómo las autoridades locales no han querido comprender la realidad y ya le han insistido en la entrega del predio que viene ocupando con los caninos.



De los casi 500 perros que la fundación cuida actualmente, en el refugio hay 363 perros, mientras que en los dos hogares de paso existen otros 111.



Confiesa que la situación se torna muy crítica porque “funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal son muy ajenos a la realidad del municipio, lamentablemente no hemos tenido apoyo ni el cumplimiento del compromiso adquirido por el señor alcalde Luis Fernando Villota”.

No puede ocultar su tristeza sobre el futuro que puedan tener los animales cuando regresen indefensos a las calles.



“Lo que sí es una realidad es que nosotros debemos dejar ese lote porque es de propiedad de la administración municipal, nosotros no tenemos donde albergar esa gran cantidad de animalitos”, advirtió con resignación.



Pese a que se han efectuado algunas conversaciones con funcionarios de esa dependencia el panorama no cambia, y agrega que “hemos enviado varios derechos de petición para obtener respuestas pero nunca las obtuvimos”.



A lo anterior se suma la crisis por la falta de alimentos, por lo que no saben cómo mantenerlos.



Pero lo que es aún peor es que desde la fundación se han logrado percatar que cada día crece el abandono y el maltrato hacia los caninos por un amplio sector de la comunidad ipialeña.

Una reciente auditoria que le practicó a la fundación la Gobernación de Nariño no encontró ninguna falla, “lógicamente que no somos perfectas ni tenemos las cosas totalmente bien porque el trabajo aquí lo hacemos con las uñas”.



A comienzos del presente mes de mayo funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Nariño efectuó en la fundación una jornada de bienestar animal que consistió en la atención de 90 animales, 30 esterilizaciones y a 60 perros se les brindó apoyo clínico.



Ante compleja realidad la Gobernación de Nariño convocó a una reunión a funcionarios de la Alcaldía de Ipiales y representantes de la Fundación Ángeles de Cuatro Patas, con el propósito de encontrarle salidas.



El médico veterinario del ente territorial, Fernando Burgos, declaró que “se asumieron unos compromisos importantes y se iniciaron unas relaciones entre las partes”.

Respuesta de la Alcaldía de Ipiales

Por su parte la directora de Ambiente y Sostenibilidad de la Alcaldía de Ipiales, Daniela Rueda, reconoció que al menos ya hubo un primer acercamiento con los integrantes de la Fundación Ángeles de Cuatro Patas que permita resolver la coyuntura.



“Se llegaron a unos acuerdos que estábamos buscando de tiempo atrás y que no habían sido posibles llevarlos a cabo”, precisó la funcionaria.



Sandra Chamorro después de los acercamientos con el gobierno municipal subrayó que no pierde la esperanza de que la fundación pueda tener un lote propio, “en el que podamos continuar con nuestra labor y seguir articulando acciones en beneficio de los animalitos”.



Hizo un vehemente llamado a la comunidad cuando confesó que “estamos en crisis, tengan un poco de conciencia y compasión con las personas que luchamos por proteger a esos animalitos”, pero además enfatizó que “si tienen un animalito que lo valoren y respeten, ellos también sienten, sufren y necesitan de nuestro afecto”.

MAURICIO DE LA ROSA

PASTO​