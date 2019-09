Hospital San Jorge, de Pereira, ‘ahogado’ por deudas de departamentos

Además de las deudas de las EPS por cerca de 136.000 millones de pesos, el hospital San Jorge, de Pereira, también está en crisis financiera por el dinero que le deben los departamentos vecinos a Risaralda, en especial, el Valle del Cauca.

El endeudamiento corresponde a la atención de pacientes no afiliados a ningún régimen de salud y migrantes.



Este tema se trató hace unas semanas en una reunión de la junta directiva del centro médico, la cual contó con la asistencia del viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Iván Darío González, y delegados de la Superintendencia Nacional de Salud debido a la declaratoria de alerta amarilla en la que se encuentra el hospital pereirano.



Las deudas de entes territoriales con el San Jorge, el principal hospital de Risaralda y uno de los mejores del Eje Cafetero, suman al 31 de julio pasado 3.587 millones de pesos, que, al parecer, están embolatados.

Julián Mauricio Trejos, gerente encargado del San Jorge, lamentó que entes territoriales como el Valle del Cauca y el Chocó le adeuden al hospital 2.087 millones y 427 millones de pesos, respectivamente.



En tanto, Caldas le adeuda 750 millones al hospital risaraldense; y Quindío le debe al San Jorge 323 millones de pesos.



Trejos señaló, además, que los departamentos que le adeudan dineros al San Jorge deben pagarles porque “eso dice la norma”. Añadió que estos territorios tampoco hacen contratos con el hospital porque aducen no tener dinero.



“En el territorio, los departamentos son muy juiciosos con su hospital y le pagan por la atención a la población no afiliada y la migrante, pero por el que por courbanidad tiene que venir acá por urgencias, como el caso de Cartago y el norte del Valle, lo tenemos que atender y no pagan”, aseveró Trejos.



El gerente de este centro médico añadió que las deudas de los departamentos vecinos con el San Jorge van a seguir subiendo porque el hospital no puede negar la atención De hecho, el 10 por ciento de los pacientes del hospital no son afiliados, porcentaje que también corresponde a migrantes, la mayoría de ellos provenientes de Venezuela.



“El hospital está atendiendo la EPS Medimás, al norte del Valle, al Chocó, a Quindío y a Caldas. Me llama la atención como es que Caldas y Quindío tienen una cartera tan alta con nosotros y no nos pagan. El Valle del Cauca nos debe y la respuesta de la Secretaría de Salud fue “vincule esa gente como risaraldense”. Eso es una falta de respeto”, complementó Álvaro Ayala, funcionario de la Secretaría de Salud de Risaralda.



El viceministro González manifestó que se necesita del diálogo entre las partes y empezar a articular las ayudas en materia de salud al departamento.



“Creo que es importante conversar con ellos, podemos ayudar a articular esas conversaciones y ver cómo estiramos una mano, para desde acá ayudarle al territorio (Risaralda) a aclarar y recaudar esos recursos”, afirmó González.

'Solo debemos $400 millones'

El director territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont, se mostró sorprendido por los 750 millones de pesos, que según el hospital San Jorge le adeudan al 31 de julio pasado. Tras responder que iba a averiguar "porque esa cifra no la tengo en el radar", señaló que "la deuda, al 30 de junio, era 400 millones y con mucha glosa". Sin embargo, el funcionario quedó con este medio de reconfirmar las cifras hoy.



EL TIEMPO llamó a la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, para conocer su opinión respecto a la millonaria deuda de este departamento con el San Jorge; sin embargo, el funcionario no atendió la comunicación que se hizo con insistencia.



