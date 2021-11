Taxistas en Sincelejo se declaran en quiebra por el transporte ilegal

Los 1.700 taxistas que operan en Sincelejo se declararon en quiebra total afirmando que están agobiados por el transporte particular, que sin control se apoderó de la ciudad, unido al mototaxismo que cada día está aumentando.

Así lo manifestó Alfredo Pineda, vocero de los taxistas, quien explica la forma como los carros particulares se han ido apoderando de la plaza ofreciendo los servicios de transporte público, sin que las autoridades hagan una vigilancia y sancionen a sus conductores.



“Estamos en cuidados intensivos por la situación que estamos atravesando. Los carros particulares con sus aplicaciones nos hacen el golazo y las autoridades dicen que eso es imposible controlarlo, mientras que inmovilizan cualquier número de taxistas”, dice.



Manifiesta que el servicio de taxis es el único transporte público que tiene Sincelejo y tal parece que la administración de turno va a dejar que desaparezca.

“Nosotros no aguantamos tantos impuestos, los seguros suben todos los años, mientras que nadie nos garantiza el producido, nos exigen seguridad social, que compremos la tecnomecánica, pero dónde están las ganancias para tener el carro a punto”, señala.



Precisan, que no se puede tener un carro en buen estado, con excelente latonería y pintura, porque a ningún taxista logra resultados económicos para hacerlo.



“Aquí se hacen 40, 50 o 60 mil pesos todos los días y un carro vale 18 y 20 millones de pesos y no es justo por la tarde al dueño del vehículo se le lleven 20 mil pesos, o eso le quede a uno como propietario”.

Cuentan que a pesar de esa situación tienen que pagar impuesto de semaforización y de rodamiento.



“Mientras tanto los carros de operación nacional ingresan a la ciudad a llevar los pasajeros a todas partes, mientras que nosotros nos quedamos esperando las carreras”, asegura Pineda.



Anota, que los días jueves estaban instituidos como día sin parrillero en motocicletas en Sincelejo y que la Secretaría de Tránsito y Movilidad lo abolió, cuando era el único día que tenían para hacer una buena tarifa.



“Estamos quebrados por todos lados, ya no podemos más”, afirma.

Cerca de $15.000 de ganancias

“No es justo que una persona que trabaja desde las seis de la mañana se lleve $15.000 para la casa. Quien más hace llega a los $80.000, menos $40.000 para el dueño del carro y $25.000 en combustible”.



“Un albañil gana más que nosotros, al igual que un carretillero y un mototaxista. Nosotros tenemos que llevar un seguro por si sucede algo. El gobierno nacional dijo, que los alcaldes tenían que comprometerse a luchar contra el flagelo de la ilegalidad y garantizarnos el lucro cesante de los vehículos, pero nos inmovilizan por no tener los documentos al día”.



Asimismo, dice que para salir de la ciudad a escasos 7 kilómetros, tienen que comprar una planilla que cuesta $12.000.

“Un carro particular lleva al pasajero por menos dinero porque no tiene que comprar ninguna planilla y no pasa nada”, acota.



Indica que los dueños de los taxis están optando por vender los carros a cualquier precio y comprar un particular porque es donde ven la mejor opción, afirmando que con esto se quitan un peso de encima.



A finales de la semana pasada el gremio de taxistas se reunió con el alcalde de Sincelejo buscando una salida a la situación, pero hasta el momento no se ha logrado una solución.



El alcalde ordenó el control al día sin parrillero, pero de acuerdo con los taxistas, la Policía hace caso omiso a la aplicación de la medida.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO

