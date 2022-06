Los centros de salud de Santa Marta están en un avanzado estado de deterioro en su planta física y presentan múltiples deficiencias en personal humano, lo cual impide prestar un servicio de salud en condiciones mínimas a las comunidades.



Esa fue la conclusión de una visita técnica y de vigilancia que realizó una comitiva de la Secretaría de Salud Distrital, en respuesta a diferentes denuncias presentadas por usuarios inconformes.



Las irregulares encontradas

En primer lugar, se encontró que en el Centro de Salud de Bastidas no existen condiciones higiénicas para la prestación del servicio de salud, no hay señalización de las zonas y áreas; baños con fuga de agua, sin lavamanos y otros inhabilitados.



Así mismo, la humedad está acabando con las paredes, los puntos eléctricos están dañados y expuestos por la falta de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, lo que conlleva riesgos no solo para los usuarios, sino también para el personal asistencial y los equipos médicos.



Por otra parte, en el Centro de Salud de La Paz, también se evidenciaron problemas de humedad, interruptores de energía expuestos y un grave problema de heces de paloma. Igualmente, el ascensor se encuentra fuera de servicio.



En este centro de salud, el consultorio de odontología presenta el techo totalmente caído y los equipos biomédicos se encuentran a la intemperie, dejándolos en un evidente riesgo de daño.



También se encontró que la urgencia es atendida por un médico que está prestando servicio social obligatorio, sin acompañamiento de otro galeno contratado.



Entre tanto, en el Puesto de Salud de Cristo Rey no hay accesibilidad para personas con discapacidad y no se está prestando el servicio de odontología.



Mientras que en Taganga, se hallaron paredes y cielo razo destruidos por la humedad, lámparas desajustadas, algunos baños sin agua por falta de mantenimiento de las tuberías sanitarias.



En cuanto al Centro de Salud La Candelaria, la Secretaría de Salud Distrital encontró equipos en mal estado, la pantalla del monitor de signos vitales se encuentra rota, sillas y camillas con óxido o dañadas, los carros de paro se encuentran abiertos y con medicamentos vencidos.



A los inspectores les llamó la atención que en este centro de salud, los profesionales están contratados hasta las 3:00 de la tarde y después de esta hora el personal es atendido por las auxiliares de enfermería y los médicos rurales.



En las visitas realizadas a la Clínica la Castellana, hay presencia de plagas, redes eléctricas expuestas, tanques elevados sin tapa y sin lavar, afectando la calidad del agua, paredes con presencia de moho y en aparente estado de deterioro debido a la humedad.



Los equipos biomédicos están deteriorados por el uso y la falta de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo.



La Secretaría de Salud indicó que en la mayoría de los centros y puestos de salud no implementan un correcto plan de manejo de residuos hospitalarios, lo cual puede generar contaminación que pone en riesgo la salud y la vida de los usuarios.



Además de los puestos de salud que se encuentran cerrados o con deterioro extremos, como lo son El Campano, Tigrera, Calabazo y Paz del Caribe, se confirmó que dos puestos de salud más fueron cerrados; 11 de Noviembre y Olaya Herrera.



La Alcaldía informó que a pesar de brindar acompañamiento mediante asistencias técnicas en repetidas oportunidades, se siguen evidenciando fallas de tipo técnico, asistencial, de servicios e infraestructura.



Basado en este informe, la alcaldesa, Virna Johnson, se pronunció para responsabilizar al gobierno nacional y en especial a la Superintendencia que tiene a su cargo la operación de estos centros asistenciales desde el año 2019 que inició una intervención administrativa.



Según la mandataria, los malos manejos de estos espacios está perjudicando y poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas.



Johnson agregó que “ la ESE Alejandro Próspero Reverend, intervenida por la Superintendencia de Salud desde el año 2019, tiene en cuidados intensivos la salud de los samarios”.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv