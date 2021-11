Centro Democrático suspendió a concejal de Maicao que votó por otra bancada

El concejal de Maicao Álvaro Rojas Caro, con dos meses de posesionado, fue suspendido por su partido (Centro Democrático) por violar la ley de bancada, luego de votar por un concejal del Polo Democrático y no por uno de su grupo en la elección de mesa directiva para la vigencia 2022.



La decisión está relacionada específicamente con la elección a la presidencia de esta corporación, realizada el pasado 5 de noviembre.

Los concejales Víctor Manuel Fernández Paz (Centro Democrático) y Alex Aragón Villalobos (Polo Democrático), quien resultó ganador, habían presentado programas de acciones para aspirar a la presidencia.



En el ejercicio Aragón obtuvo nueve votos a su favor, mientras que Fernández logró el respaldo de ocho concejales.



Es de señalar que al momento de la votación verbal por parte de Rojas, su compañero de bancada llevaba siete votos, mientras que su contrincante sumaba seis. Al votar contrario le permitió al candidato del Polo nivelar la votación.



A través de un comunicado, proveniente de su Directorio Nacional, el Centro Democrático informó sobre la suspensión del concejal de Maicao.

“La decisión se tomó con apego al debido proceso y teniendo en cuenta que el Centro Democrático es un partido disciplinado”, señaló el texto.



Explica además que debe entenderse que “los corporados que no respeten las decisiones que se tomen en bancada serán sometidos a las sanciones disciplinarias establecidas”.



Sin embargo, sobre esta decisión tomada el pasado 10 de noviembre, no se ha notificado al Concejo, por lo que Rojas, participó en la mañana de este viernes en la sesión ordinaria realizada a las 6:00 de la mañana.



En dicha sesión el concejal Jean Carlos Supelano, de la Alianza Democrática Afrocolombiana, se solidarizó con Rojas y criticó la decisión de su partido.



“Respeto al concejal por su decisión y de llegar a esta corporación a no dejarse imponer, a no dejar que por intereses personales vengan a tomar decisiones aquí en el concejo y querer obligar con artimañas las decisiones de esta corporación”, sostuvo.



Así mismo, recalcó que se siente orgulloso con este joven que tomó una decisión a favor del pueblo y “no venirse a arrodillar a una administración que esta utilizando todas las artimañas para lograr que su voto sea favorable a ellos y por eso manifestamos este rechazo”.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA

