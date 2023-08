Con el fin de que el Gobierno Nacional atienda las necesidades de los campesinos de Suárez, Cauca, en la mañana de este miércoles 9 de agosto, integrantes de La Asociación de Trabajadores Campesinos de la Cordillera (Asocordillera), salieron de sus veredas con destino a Bogotá.



Esta movilización tiene como objetivo, exigir la instalación de una mesa de diálogo con entidades del Gobierno nacional, “que brinde soluciones inmediatas sin más dilataciones por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ministerio de Salud y Ministerio de Vivienda, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Ministerio de la Igualdad”, manifiestan.



“El mal estado de las vías terciarias, atención y dotación de puestos de salud, soluciones de vivienda, agua potable, alimentación escolar y deporte son los temas centrales en nuestras exigencias. Les invitamos a todos y todas para estar atentos al desarrollo de esta movilización y como siempre, estaremos apelando a sus colaboraciones de ser necesario extender los tiempos presupuestados”, agrega la Asociación.



Lo que se conoce es que, al llegar a la capital, no se concentrarán en la Plaza de Bolívar, sino en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.



"Les invitamos a todos y todas para estar atentos al desarrollo de esta movilización y como siempre, estaremos apelando a sus colaboraciones, de ser necesario extender los tiempos presupuestados", precisó Asocordillera.



Recientemente, en Suárez, un artefacto explosivo destruyó la institución técnico y agrícola sede La Inmaculada.



De acuerdo con las autoridades, hombres armados movilizaron una camioneta hasta esa localidad, luego la ubicaron cerca de la estación de Policía. El hecho se registró alrededor de las 3:30 de la mañana.



La vicepresidenta Francia Márquez, quien hizo sus estudios primarios en esa institución, en esa ocasión rechazó lo ocurrido.



“Esta no es la forma de hacer paz, la paz se construye con el diálogo no violentando a los más vulnerables, a la gente que ha estado en un olvido histórico y que siempre ha recibido violencia. Rechazamos esta guerra y hemos planteado que la seguridad se tiene que reforzar en el departamento del Cauca”, comentó aquella vez Márquez.



Se espera que, en su llegada a Bogotá, los campesinos de Suárez, puedan tener frente a frente al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez y exponerles todas sus peticiones.



