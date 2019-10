Música, café y reinas en los 130 años de Armenia

Con la apertura de la exposición fotográfica ‘Armenia, 130 razones para amarte’ arranca mañana la programación oficial de las fiestas de la capital quindiana con motivo de sus 130 años de fundación.

El jueves será la inauguración oficial de las festividades en la plaza de Bolívar y al final de la noche se presentará ChocQuibtown en ese mismo escenario.



“Este es uno de los acontecimientos más importantes del año en la ciudad y por eso queremos hacer grandes eventos, aunque la inversión no es muy grande, son 700 millones de pesos y fue lo máximo, pero hemos trabajado con el apoyo de empresas privadas”, afirmó el alcalde Óscar Castellanos.



De las fiestas se destaca una variada programación con exhibición de cafés especiales, festival de rock para recaudar fondos para los animales, conciertos de música en la plaza de Bolívar, la presentación de la obra Hominum de Teatro Azul, cabalgata de caballitos de madera, reconocimiento Cafeto de Oro, serenata por Armenia, entre otras.



Entre el 4 y 6 de octubre, se realizará la versión 38 del Concurso Nacional de Duetos ‘Hermanos Moncada’ pero este año cambió de escenario. El evento será en el salón Colombia del Armenia Hotel a partir de las 7:00 de la noche. El 12 de octubre será el desfile Cuyabro con más de 2.500 artistas en escena y al día siguiente será concurso y desfile del Yipao.



Una de las novedades que nuevamente el Reinado de la Chapolera se integra a las fiestas de la ciudad. Cabe recordar que el año pasado la reina fue elegida unos días antes de las festividades lo que generó descontento entre algunos sectores de la ciudad. Las candidatas entran en escena el 7 de octubre con el desfile en traje de baño en el centro comercial Portal del Quindío. Y el 11 de octubre en la plaza de Bolívar, será la velada de elección y coronación de la Chapolera.



El 7 de octubre se inaugurará el salón de artistas quindianos en el centro comercial Portal del Quindío. Y el 10 comenzará la 49 Feria de artesanías y folclor en el Centro de Convenciones de Armenia.



Uno de los eventos que había generado polémica en la ciudad era la cabalgata, que se había anunciado con varias semanas de anticipación, pero finalmente no logró los permisos necesarios para su realización. “Cuando no se tienen los elementos legales para hacer los eventos nos toca retractarnos de algunos temas, y ellos no tenían todos los permisos. La cabalgata se va a realizar en noviembre, pero con las condiciones”, informó el mandatario.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA